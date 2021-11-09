Banestes tem lucro líquido de R$ 60 milhões no 3° trimestre de 2021

Banestes tem conseguido ter bons resultados apesar da crise da Covid Crédito: Carlos Alberto Silva

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) divulgou nesta terça-feira (09) o resultado relativo ao terceiro trimestre de 2021. O lucro líquido no período foi de R$ 60 milhões, 33,9% maior do que o mesmo período do ano de 2020. O resultado corresponde a R$ 0,19 por ação, rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido médio (ROE) anualizada de 13,6% e retorno sobre os Ativos Totais médios (ROA) anualizado de 0,7%.

As informações foram apresentadas em evento público on-line pelo diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, e pelo diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes, Silvio Grillo.

Casagrande reforçou o propósito de crescimento contínuo do banco estadual. "O Banestes vem cumprindo a sua função econômica e social no Espírito Santo. Temos como propósito o ‘Crescemos Juntos’, que representa a atuação do banco em prol do desenvolvimento de todo o Estado do Espírito Santo, com a prestação de um serviço de qualidade e que atenda às necessidades dos nossos clientes e de todos os capixabas, além do foco no retorno positivo aos nossos acionistas e do cuidado contínuo com os nossos colaboradores", disse.

Your browser does not support the audio element. Banestes tem lucro líquido de 60 milhões no 3 trimestre de 2021

O lucro líquido recorrente no acumulado do ano foi de R$ 169 milhões, aumento de 28,0% no acumulado até setembro deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2020.

A Carteira de Crédito Ampliada atingiu o montante de R$ 9,1 bilhões em setembro de 2021, maior 14,8% sobre a posição de dezembro de 2020 e 17,2% em doze meses. A Carteira de Crédito Comercial alcançou R$ 6,1 bilhões, crescendo 18,8% no ano e 24,0% em doze meses. A estratégia da Instituição prioriza carteiras com menor risco, utilizando adequada política de crédito.

A Nota de Rating em escala nacional (moeda local) para risco de crédito medida pela Fitch Ratings manteve-se em A+(bra), no período, com mudança de perspectiva de negativa para estável, refletindo a expectativa da Fitch de que os impactos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no modelo de negócios e no perfil financeiro do Banestes foram abaixo do esperado, principalmente na qualidade de crédito e nas métricas de lucratividade.

O Patrimônio Líquido atingiu R$ 1,8 bilhão, crescendo 7,2% em relação a dezembro de 2020 e 12,1% em relação ao mesmo período de 2020. Aos acionistas, foi destinado o valor de R$ 54 milhões a título de juros sobre capital próprio, representando a distribuição de 31,0% do lucro líquido acumulado no ano.

No terceiro trimestre de 2021, sob a forma de juros sobre capital próprio, o Banestes destinou ao seu acionista controlador, o Estado do Espírito Santo, a quantia de R$ 50 milhões, valor este retornado à sociedade capixaba conforme as prioridades de investimentos definidas no orçamento estadual.

O diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes, Silvio Grillo, destacou os principais números que constituem o resultado da instituição no terceiro trimestre: "O resultado positivo do 3º trimestre, quando comparado ao mesmo período de 2020, é proveniente, principalmente, do aumento da receita com operações de tesouraria (+129,0%), com operações de crédito (+27,6%), com serviços (+3,2%), maior resultado com operações de seguros (+5,1%) e outras receitas operacionais oriundas com a operação de cartões (+R$ 9 milhões). Os números demonstram que foram adotadas estratégias comerciais assertivas pelo Banestes no trimestre".