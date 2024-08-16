Banco abre ponto de atendimento em Vitória voltado a aposentados e pensionistas

Banco Mercantil abre ponto de atendimento em Vitória Crédito: Divulgação

Instituição financeira com foco no público 50+, o Banco Mercantil anunciou abertura de um ponto de atendimento em Vitória, o primeiro do Espírito Santo . A unidade fica localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, 401, loja 01, centro de Vitória. Em expansão, o banco abriu, nos últimos meses, lojas em diversos Estados do país.

A expansão das suas operações é voltada para atender localidades onde a empresa ainda não tem presença física e não estejam vinculadas a leilões de benefícios, como o INSS. São pontos de atendimento que vão trabalhar basicamente a captação de novos clientes, visando servir melhor os aposentados e pensionistas, oferecendo serviços financeiros diferenciados, com um portfólio de produtos que atenda melhor às necessidades desse público.

As novas lojas servirão como um hub de conexão, oferecendo aos clientes a possibilidade de conhecer e experimentar os serviços, produtos e funcionalidades do banco. A instituição já possui uma rede com quase 300 pontos de atendimento distribuídos em cerca de 200 cidades. Com a expansão, 16 Estados passarão a contar com ponto físico do Mercantil.

Nas novas unidades, os clientes terão contato com a tecnologia desenvolvida pelo banco para atendimento ao público 50+. A ideia é gerar uma imersão cada vez maior ao universo de digitalização que vem sendo aplicado gradualmente no setor bancário, e que já faz parte da estratégia de negócios do Banco Mercantil.

Vice-presidente de Clientes, Crescimento e Marketing do Banco Mercantil, Bruno Simão dá detalhes dos motivos para a expansão. “O movimento de crescimento e expansão faz parte do DNA do Banco Mercantil, o que nos levou para regiões nas quais acreditamos que exista potencial e aderência ao modelo de negócios do banco. Estarmos presentes fisicamente nessas capitais é uma maneira de atender nossos clientes da forma como eles preferem, em paralelo à nossa missão de ser o maior e melhor ecossistema financeiro para o público 50+.”