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Público 50+

Banco abre ponto de atendimento em Vitória voltado a aposentados e pensionistas

Unidade fica na Avenida Jerônimo Monteiro, centro da Capital; em expansão, banco abriu lojas em diversos Estados nos últimos meses
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

16 ago 2024 às 14:27

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 14:27

Banco Mercantil abre ponto de atendimento em Vitória
Banco Mercantil abre ponto de atendimento em Vitória Crédito: Divulgação
Instituição financeira com foco no público 50+, o Banco Mercantil anunciou abertura de um ponto de atendimento em Vitória, o primeiro do Espírito Santo. A unidade fica localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, 401, loja 01, centro de Vitória. Em expansão, o banco abriu, nos últimos meses, lojas em diversos Estados do país. 
A expansão das suas operações é voltada para atender localidades onde a empresa ainda não tem presença física e não estejam vinculadas a leilões de benefícios, como o INSS. São pontos de atendimento que vão trabalhar basicamente a captação de novos clientes, visando servir melhor os aposentados e pensionistas, oferecendo serviços financeiros diferenciados, com um portfólio de produtos que atenda melhor às necessidades desse público.
As novas lojas servirão como um hub de conexão, oferecendo aos clientes a possibilidade de conhecer e experimentar os serviços, produtos e funcionalidades do banco. A instituição já possui uma rede com quase 300 pontos de atendimento distribuídos em cerca de 200 cidades. Com a expansão, 16 Estados passarão a contar com ponto físico do Mercantil.

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Nas novas unidades, os clientes terão contato com a tecnologia desenvolvida pelo banco para atendimento ao público 50+. A ideia é gerar uma imersão cada vez maior ao universo de digitalização que vem sendo aplicado gradualmente no setor bancário, e que já faz parte da estratégia de negócios do Banco Mercantil.
Vice-presidente de Clientes, Crescimento e Marketing do Banco Mercantil, Bruno Simão dá detalhes dos motivos para a expansão. “O movimento de crescimento e expansão faz parte do DNA do Banco Mercantil, o que nos levou para regiões nas quais acreditamos que exista potencial e aderência ao modelo de negócios do banco. Estarmos presentes fisicamente nessas capitais é uma maneira de atender nossos clientes da forma como eles preferem, em paralelo à nossa missão de ser o maior e melhor ecossistema financeiro para o público 50+.”
Com a chegada em novas praças, como em Vitória, o Banco Mercantil também irá promover oportunidades de empregos diretos e indiretos nas duas regiões. “Nós carregamos em nosso DNA o propósito de oferecer aos clientes uma experiência única e disruptiva. Com essa expansão, estamos comprometidos em levar essa vivência para novos territórios, contribuindo também para o desenvolvimento econômico e social dessas regiões”, finaliza o executivo.

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