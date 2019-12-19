Após supermercado fechar, cliente fica sem receber compras em Cariacica

Cliente mostra recibo de que encomendou entrega de compras Crédito: Caique Verlí

Ela fez uma compra no valor de R$ 300 na terça-feira (17). Dois dias depois, o supermercado ainda não entregou os produtos na casa dela. Como as lojas da rede estão sem funcionar, ninguém atende às ligações da cliente, que está indignada com o atraso da entrega.

Na manhã desta quinta-feira (19), a ambulante foi ao supermercado para tirar satisfação, mas deu de cara com um cartaz colado na porta avisando que a unidade está fechada devido a um problema no sistema e que seria reaberta na parte da tarde.

"Vim aqui tentar resolver porque minha compra não chegou. Ninguém me atende no telefone. Eles poderiam pelo menos deixar um funcionário aqui para dar uma satisfação para o cliente. Vou ter que refazer a compra em outro supermercado, mas vou registrar um BO", reclama.

Com ela tem barraca de venda de comida, ela depende dos produtos comprados para trabalhar. Estou com muita raiva. É a minha compra que eu faço toda a semana para vender, desabafa a ambulante.

Vários clientes do supermercado ficaram assustados ao verem o cartaz na porta. A unidade não foi a única sem funcionar nos últimos dois dias. Os supermercados em Maruípe e no Centro de Vitória também não abriram.

Clientes ficam sem receber compras após fechamento de supermercado alvo de investigação do MP Crédito: Caique Verlí

A rede Schowambach foi alvo de operação do Ministério Público do Estado nas últimas semanas . A ação contou com o apoio da Secretaria Estadual da Fazenda. O dono da rede é suspeito, de acordo com o Ministério Público, de utilizar "laranjas (pessoas que emprestam nome e documentos) para constituir empresas no Estado e, com isso, lesar o Fisco. O Ministério Público e a Secretaria Estadual da Fazenda disseram, no entanto, que não solicitaram o fechamento das lojas.

A Gazeta fez contato com o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários), que informou ter sido comunicado pelo setor de recursos humanos da rede Schowambach de que os supermercados estão com "problema no sistema" e que as lojas deveriam reabrir durante a tarde desta quinta - o que não ocorreu até a publicação desta matéria, no entanto. A empresa, de acordo com o sindicato dos trabalhadores, não informou qual seria esse problema.

A reportagem também tentou ligar várias vezes para as unidades do Schowambach e buscou contato, ainda, com o gerente-geral da rede, João Batista Pupim. Nas lojas, ninguém atendeu os telefonemas e Pupim não foi localizado. Nourival Schowambach, dono da rede, também não retornou aos contatos da reportagem. Uma funcionária dos Recursos Humanos da empresa, que atendeu o telefone pela manhã, disse não ter autorização para passar informações.