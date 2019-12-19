Alvo de investigação do MPES, rede de supermercados está com lojas fechadas

Unidade do Schowambach em Maruípe está fechada Crédito: Caique Verlí

Alvo de operação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) nas últimas semanas, as unidades do supermercado Schowambach estão com as portas fechadas, conforme apurou a reportagem na manhã desta quinta-feira (19/12). Mas, segundo o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários), as lojas não abrem desde quarta-feira (18/12). Na tarde de quinta (19/12), a empresa informou através de redes sociais que reabrirá as unidades nesta sexta.

A empresa é suspeita de colocar a sede e as filiais da marca em nome de laranjas, além de emitir notas fiscais e ter máquinas de cartão de crédito registrados em supostas empresas de fachada, de acordo com investigação do Ministério Público. O órgão suspeita que o dono da rede constituía empresas de fachada para lesar o Fisco.

Na loja da Avenida Maruípe, em Vitória, os portões do estabelecimento estão fechados e não há nenhum tipo de comunicado sobre o fechamento.

Já na filial do Centro de Vitória, um aviso pregado na porta diz: "Atenção, senhores clientes: não abriremos hoje". O comunicado não revela o motivo do fechamento. Clientes dessa loja afirmam que ela também não abre há dois dias.

Na loja de Campo Grande, aviso diz que há uma falha nos sistemas da empresa Crédito: Caique Verlí

Em Campo Grande, clientes que foram ao supermercado na manhã desta quinta-feira (19) se depararam com um cartaz avisando que a unidade deve reabrir somente às 14h30. Geisa Mara de Araújo, ambulante de Viana, fez uma compra de R$ 300 na unidade na terça-feira (17), mas ainda não recebeu o que comprou em casa. Ela voltou ao local para buscar satisfação sobre o atraso na entrega.

"Vim aqui tentar resolver porque minha compra que não chegou. Trabalho com barraca e dependo da compra pra trabalhar. Ninguém me atende no telefone. Eles poderiam pelo menos dar uma satisfação para o cliente. Vou ter que refazer a compra em outro supermercado, mas vou registrar um BO", reclama.

Cliente fica sem receber compras após supermercado fechar as portas sem avisar Crédito: Caique Verlí

O Ministério Público e a Secretaria Estadual da Fazenda foram demandados e informaram que não solicitaram o fechamento das lojas.

A reportagem também tentou ligar várias vezes para as unidades do Schowambach e buscou contato, ainda, com o gerente-geral da rede, João Batista Pupim. Nas lojas, ninguém atendeu os telefonemas e Pupim não foi localizado.

Nourival Schowambach, dono da rede, também não retornou aos contatos da reportagem. Uma funcionária dos Recursos Humanos da empresa, que atendeu o telefone, disse não ter autorização para passar informações.

A Gazeta fez contato com o Sindicomerciários, que informou ter sido comunicado pelo setor de recursos humanos da rede Schowambach de que os supermercados estão com "problema no sistema" e que as lojas devem reabrir durante a tarde. A empresa, de acordo com o sindicato dos trabalhadores, não informou qual seria esse problema.

Alvo de operação do Ministério Público do Estado nas últimas semanas, as sedes do supermercado Schowambach fecham as portas Crédito: Caique Verlí

A INVESTIGAÇÃO

No início do mês, agentes do Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão nas três sedes do Schowambach.