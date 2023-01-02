Gasolina aumentou nos postos nos últimos dias, mas alguns já reduziram preços Crédito: Carlos Alberto Silva

Nos últimos dias, os motoristas que precisaram abastecer perceberam um aumento repentino no preço da gasolina, superando os R$ 5 na Grande Vitória ou até passando de R$ 6 no interior do Espírito Santo.

Em Vitória, no domingo (1°) e nesta segunda (2), postos de combustível chegaram a vender a gasolina comum por R$ 5,79. No aplicativo Menor Preço, que monitora as notas fiscais eletrônicas emitidas a cada venda, é apontado o combustível do tipo comum sendo vendido até a R$ 5,99 em postos na Praia da Costa e Divino Espírito Santo, bairros de Vila Velha, na tarde desta segunda.

Durante a tarde, o cenário começou a mudar, com valores voltando a se aproximar de R$ 5, preços que vinha sendo praticado em média nas últimas semanas. A reportagem de A Gazeta circulou por postos e encontrou a gasolina sendo vendida de R$ 4,93 a R$ 5,29 em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Após gasolina ficar mais cara no ES, postos começam a abaixar preços

Aumento da gasolina nos postos

Apesar da alta nos postos, não houve aumento no preço do petróleo, tampouco da gasolina nos últimos dias. Esse encarecimento nas bombas ocorreu nos últimos dias de validade da isenção dos impostos federais (PIS/Cofins) dos combustíveis, medida que foi tomada para ajudar a conter a escalada de preço da gasolina e tinha validade até o dia 31 de dezembro.

Só que no domingo, após a posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assinou uma medida provisória prorrogando por dois meses a medida, ato que foi publicado nesta segunda no Diário Oficial.

Para justificar o aumento dos postos, o Sindipostos-ES informou que as distribuidoras praticaram aumentos nos preços dos combustíveis na última semana. O órgão aponta que, conforme o Monitor de Preço dos Combustíveis da Sefaz-ES, o preço médio de compra pelos postos sofreu um acréscimo de R$ 0,11 em cinco dias.

"Soma-se a isso, o cenário de transição política e a dúvida sobre a manutenção ou não da isenção dos impostos. informações que nos chegam, atestam que as distribuidoras anteciparam o repasse da cobrança do PIS/Cofins no último sábado. Com isto, alguns postos repassaram este aumento do custo", disse o sindicato, por nota.

O Sindipostos informou que agora, com a publicação do decreto prorrogando as isenções, esperam que as distribuidoras reduzam seus preços. Para o sindicato, a tendência é que os postos também baixem os preços.

Confira a variação no preço da gasolina

O Monitor do Preço de Combustível da Sefaz mostra o aumento do preço repentino do posto para o consumidor final do dia 31 para o dia 1° de janeiro. No Espírito Santo, o valor médio passou de R$ 4,95 para R$ 5,46, um aumento de 10,3%. Em Vitória, passou de R$ 5,12 para R$ 5,32 em média de um dia para o outro, um reajuste de R$ 3,9%.

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Procon vai fiscalizar

Diante da situação, o Procon do Espírito Santo informou que vai notificar as sete distribuidoras que atuam no Espírito Santo para justificarem o aumento da gasolina antes mesmo da data limite do decreto, que acabou revogado.

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, informou que o órgão começou a receber reclamações na tarde desta segunda, com aumentos mais significativos no interior do Estado, com relatos até de gasolina a R$ 6,19 em Cachoeiro de Itapemirim. O Sindipostos também justificou ao Procon o aumento de 11% das distribuidoras para os postos.

O órgão também vai fiscalizar os postos de combustível do Espírito Santo. Athayde informou que eles terão que apresentar as notas fiscais de compra das distribuidoras. "Vamos esclarecer o motivo do repasse. Queremos saber se eles fizeram o repasse das distribuidoras ou se repassaram de maneira indevida para os consumidores capixabas", frisou.