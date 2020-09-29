Após 10 dias da convocação, peritos ainda faltam em agências do INSS no ES

Prédio do INSS em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Foram registradas faltas nas unidades de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Vitória. Já as agências de Colatina, Guarapari, São Mateus, Vila Velha e Santa Teresa estão funcionando com 100% dos trabalhadores previstos. As demais unidades do INSS no Estado que oferecem o serviço de perícia médica ainda não foram liberadas pelo poder público a retomá-lo.

No início da semana passada, os próprios peritos vistoriaram as oito agências do INSS que foram liberadas para atendimento da perícia médica e as consideraram aptas para o retorno aos consultórios, ainda que algumas com restrições.

No Brasil, dos 915 peritos médicos federais que deveriam ter retornado ao atendimento presencial nas agências, 633 (69%) compareceram aos seus postos de trabalho nesta segunda-feira (28). Foram realizadas, até as 16h, 5.716 perícias presenciais. Esses atendimentos ocorreram em 189 das 227 agências que deveriam ter perícia médica, segundo o governo.

A perícia médica é requisito para concessão de benefícios como o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Os procedimentos só estão sendo feitos mediante agendamento, que deve ser feito no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

ASSOCIAÇÃO REBATE

Em nota pública em seu site, a Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) criticou o INSS e a imprensa, afirmando que a divulgação dos números tenta corromper a imagem da categoria perante a opinião pública. A entidade de classe rebateu que haja faltantes nas unidades que a categoria considerou aptas.

"Ao contrário do que tem sido divulgado, nas agências reinspecionadas e autorizadas, todos os peritos médicos federais têm retornado ao trabalho. Contudo, deve ser considerado, no cálculo enviesado de 'faltantes' feito pela mídia, o numerário de servidores integrantes do grupo de risco e de pais de filhos em idade escolar que permanecerão sob o regime de trabalho remoto, direito esse concedido pelo governo a todos os servidores da União. Além disso, devem ser descontados igualmente aqueles em gozo de férias e dos demais afastamentos legais", alegou.