Apex coloca andar próprio para aluguel por R$ 24,3 mil em Vitória; veja as fotos

A Apex Partners colocou para aluguel um dos andares de seu edifício na Praia do Suá, em Vitória. O espaço, de aproximadamente 270 metros quadrados, fica no 10º andar do prédio, localizado na Rua Desembargador Ferreira Coelho. A locação é anunciada por R$ 24,3 mil mensais e prevê outros R$ 3,5 mil de condomínio.





O valor pedido corresponde a R$ 90 por metro quadrado. Somados aluguel e condomínio, o custo mensal para o futuro locatário chega a R$ 27,8 mil. O imóvel também dispõe de sete vagas de garagem.





O anúncio ocorre após a Apex atravessar uma crise financeira que levou ao afastamento e investigação do fundador e então presidente, Fernando Cinelli, à mudança no comando da companhia e, posteriormente, ao pedido de recuperação judicial.





A Apex foi procurada pela reportagem para comentar os motivos para colocar o espaço para locação e se os demais funcionários continuam trabalhando normalmente nos outros andares do prédio, mas não respondeu à demanda até a publicação da matéria. O espaço segue aberto.





A descrição do imóvel mostra que o espaço foi preparado para uma operação corporativa. São 33 postos de trabalho em uma área principal, uma sala com outros quatro postos e sala de reuniões. Na unidade, também funcionaram sala de podcast e um estúdio destinado a reuniões e entrevistas.





O andar conta ainda com copa, banheiros masculino e feminino, climatização e entrada com reconhecimento facial. Veja as fotos abaixo.