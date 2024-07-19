Apagão cibernético: veja os serviços no ES afetados por pane global

entenda mais abaixo). apagão cibernético em larga escala tem afetado alguns serviços no Espírito Santo. A pane global nos computadores prejudicou aluguel de carros e o serviço de companhias aéreas que atuam no Aeroporto de Vitória . O Samu também está sem receber chamadas. A princípio, o problema no serviço de emergência não está relacionado à falha mundial que se iniciou em milhares de computadores da Microsoft ().

No mundo, bancos, empresas de aviação, emissoras de TV, supermercados e muitos outros negócios ficaram com sistemas fora do ar, impedindo atendimento ao público. Em território nacional, alguns aplicativos financeiros pararam de funcionar.

O 'caladão digital' chegou a causar filas e outros transtornos para quem iria embarcar em voos da Azul e da Latam em Vitória, obrigando o usuário a passar por check-in, etiquetagem de bagagem e embarque de forma manual. A informação foi confirmada pela Zurich Airport Brasil, concessionária do terminal. Para evitar atrasos nas viagens, a Azul solicitou, inclusive, aos passageiros para chegarem mais cedo ao terminal Eurico de Aguiar Salles.

As duas empresas já voltaram a fazer o check-in de forma digital nesta tarde. A Gol afirmou não ter tido problemas até o momento.

Aeroporto de Vitória tem problema no check-in e operadoras fazem atendimentos de forma manual Crédito: Ricardo Medeiros

No Caso do Samu, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo pede à população para que os chamados sejam feitos por meio do número 27 2018-0836 enquanto o telefone 192 não volta a operar. O órgão ainda não esclareceu a origem do problema.

A Localiza, empresa nacional do ramo de aluguel de veículos e com ponto de atendimento no Aeroporto de Vitória, também foi alvo de indisponibilidade do serviço. Quem ligava para a locadora nesta manhã ouvia uma mensagem automática, alertando sobre as falhas e recomendando contato apenas a partir do meio-dia. No período da tarde, o atendimento foi reestabelecido.

Em todo o país, usuários reclamaram de dificuldades para usar apps de bancos como o Bradesco e Banco Pan, além de aplicativos das fintechs Next e Neon.

Serviços prejudicados até agora no ES

Bancos: Bradesco, Neon, Next e Pan

Bradesco, Neon, Next e Pan Aeroporto de Vitória: Latam e Azul fizeram check-in, etiquetagem e embarque de forma manual. Mas já voltaram a operação normal.

Latam e Azul fizeram check-in, etiquetagem e embarque de forma manual. Mas já voltaram a operação normal. Samu: telefone 192 apresenta instabilidade, e serviço está sendo tocado pelo telefone 27 2018-0836. A princípio, falha não tem relação com apagão global

telefone 192 apresenta instabilidade, e serviço está sendo tocado pelo telefone 27 2018-0836. A princípio, falha não tem relação com apagão global Localiza: serviço de aluguel de carros ficou prejudicado na parte da manhã, mas já opera com normalidade.

Serviços funcionando normalmente no ES

Banestes: afirma não ter registrado falhas no atendimento nem nos aplicativos

afirma não ter registrado falhas no atendimento nem nos aplicativos PicPay: diz que as operações estão normais

diz que as operações estão normais Viação Águia Branca: não está com sistemas fora do ar para emissão de passagens e embarque de passageiros

não está com sistemas fora do ar para emissão de passagens e embarque de passageiros Prefeituras da Grande Vitória: órgãos afirmam que não apresentaram interrupção nos serviços, como agendamentos e serviços de saúde, além de outros atendimentos

órgãos afirmam que não apresentaram interrupção nos serviços, como agendamentos e serviços de saúde, além de outros atendimentos EDP: empresa afirma que atendimento está operando sem falhas

Entenda o apagão cibernético e o que se sabe até agora

A temida tela azul, que aponta que um sistema está fora do ar, começou em milhares de computadores da Microsoft e se alastrou para demais serviços, alguns que usam ferramentas da bigtech.

O desarranjo em serviços digitais teve um efeito em cascata em bancos, companhias aéreas, emissoras de TV, supermercados e muitos outros negócios em todo o mundo. Só no setor aéreo, foram mais de 1.400 viagens prejudicadas. Os países mais prejudicados foram Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Alemanha, Espanha e Hong Kong.

O estopim da crise foi uma atualização defeituosa do CrowdStrike Falcon, do provedor de cibersegurança e inteligências de ameaças CrowdStrike, utilizado por muitas empresas, inclusive a Microsoft, para gerenciar servidores. O programa faz a detecção de possíveis invasões de hackers e oferece respostas aos ataques. O sistema antivírus utilizado é considerado como de última geração.

Em nota, a CrowdStrike afirma que os clientes que trabalham com Mac e Linux não foram afetados e que o incidente não foi causado por um ataque cibernético. "O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implantada. Indicamos aos clientes o portal de suporte para obter as atualizações mais recentes."