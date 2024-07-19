Apagão cibernético causa filas e atraso em voos no Aeroporto de Vitória

O apagão cibernético
que derrubou sistemas em todo o mundo afetou os serviços no Aeroporto de Vitória
, que registrou filas e atrasos em voos. Azul e Latam
, segundo a Zurich Airport Brasil, chegaram a fazer os processos de etiquetagem de bagagem, check-in e embarque de forma manual, o que causou demora no atendimento e, consequentemente, na decolagem dos aviões.
Michael Pauline, que viaja com mais sete pessoas da família para Foz do Iguaçu, no Paraná, conta que chegou ao Eurico de Aguiar Salles por volta das 8h30. "O voo estava marcado para 10h30, mas, até agora, não temos nenhuma resposta da companhia. Não temos horário confirmado para a viagem", disse em entrevista ao repórter fotográfico de A Gazeta, Ricardo Medeiros, na manhã desta sexta-feira (19).
Painel do aeroporto mostrava por volta das 11h30 que pelo menos dois voos estavam atrasados. Um com destino a Campinas, em São Paulo, e outro para o Rio de Janeiro.