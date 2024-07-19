Apagão cibernético causa filas e atraso em voos no Aeroporto de Vitória

Michael Pauline, que viaja com mais sete pessoas da família para Foz do Iguaçu, no Paraná, conta que chegou ao Eurico de Aguiar Salles por volta das 8h30. "O voo estava marcado para 10h30, mas, até agora, não temos nenhuma resposta da companhia. Não temos horário confirmado para a viagem", disse em entrevista ao repórter fotográfico de A Gazeta, Ricardo Medeiros, na manhã desta sexta-feira (19).