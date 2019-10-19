Agências da Caixa sem filas para saque de FGTS neste sábado

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 10:31
Agências da Caixa Econômica Federal abriram às 9h neste sábado (19) por causa dos saques do FGTS. Elas ficam abertas até as 15h. No início desta manhã, o movimento nas agências da Grande Vitória é tranquilo, sem filas.
Desde a sexta-feira (18), os nascidos em janeiro, que não tem conta na Caixa, podem ir às agências para realizar o saque de até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa. Luana Matos Nascimento, 19 anos, foi à agência da Glória, em Vila Velha, para realizar o saque. “Na atual conjuntura 500 reais já me ajuda bastante. Não está fácil pra ninguém”, afirma.
Utilizar os 500 reais para pagar uma dívida também é o objetivo da Elisângela Costa dos Santos, de 38 anos. “Pagar dívida sempre é a parte mais importante”, destaca.
Segundo o banco, para agilizar o atendimento, o trabalhador deve estar com sua carteira de trabalho em mãos no momento do saque. Dúvidas sobre valores e o direito ao saque podem ser consultadas no aplicativo FGTS, pelo site do banco ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas.
A data limite para recebimento dos valores é 31 de março de 2020, conforme o calendário no final da matéria. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.
O saque imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS caso o trabalhador seja demitido sem justa causa ou demais hipóteses previstas em lei. A retirada de até R$ 500 por conta do fundo não significa adesão ao saque aniversário (opção de sacar uma parte do FGTS todos os anos) ou a perda do direito à multa rescisória, independente do canal de recebimento.
