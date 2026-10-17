Agências argentinas já reservam passagens para o verão no Espírito Santo

Cerca de 300 agentes de turismo da Argentina estão mobilizados para vender viagens ao Espírito Santo e já há agências reservando assentos para a temporada de verão. A expectativa é que os voos experimentais entre Vitória e Buenos Aires, iniciados neste sábado (17), abram caminho para uma rota regular entre os dois destinos.





Segundo o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), Pedro Rigo, a operação deve começar com voos sazonais no verão e no inverno. Para isso, o trabalho de divulgação e venda dos pacotes precisa começar com pelo menos três meses de antecedência. Além dos profissionais argentinos, 158 agentes de turismo do Espírito Santo participam da mobilização.





“Nosso plano de expansão na Argentina já começou e já temos agências reservando os primeiros assentos em aeronaves para o verão”, pontuou Rigo.