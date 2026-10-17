Agências argentinas já reservam passagens para o verão no Espírito Santo

Cerca de 300 agentes de turismo da Argentina estão mobilizados para vender viagens ao Espírito Santo e já há agências reservando assentos para a temporada de verão. A expectativa é que os voos experimentais entre Vitória e Buenos Aires, iniciados neste sábado (17), abram caminho para uma rota regular entre os dois destinos.
Segundo o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), Pedro Rigo, a operação deve começar com voos sazonais no verão e no inverno. Para isso, o trabalho de divulgação e venda dos pacotes precisa começar com pelo menos três meses de antecedência. Além dos profissionais argentinos, 158 agentes de turismo do Espírito Santo participam da mobilização.
“Nosso plano de expansão na Argentina já começou e já temos agências reservando os primeiros assentos em aeronaves para o verão”, pontuou Rigo.
Segundo Rigo, não são apenas os agentes argentinos que estão mobilizados para a venda de passagens na rota entre Buenos Aires e Vitória. "No nosso Estado temos 158 agentes”, reforçou o superintendente.
É nisso que acreditamos para criar esse fluxo entre o Espírito Santo e a Argentina. E as agências de lá começaram a reservar os assentos porque é importante ter esse planejamento de divulgação com as vendas, pelo menos três meses antes das viagens
Pedro Rigo Superintendente do Sebrae-ES
Neste primeiro momento, a divulgação para os argentinos vai priorizar as praias, a Grande Vitória e Guarapari, segundo Valdeir Nunes, presidente do Conselho Estadual de Turismo (Contures).
A estratégia é atrair turistas que cheguem de avião e permaneçam no Estado para conhecer os destinos capixabas, movimentando hotéis, restaurantes e outros serviços turísticos.
“Queremos que conheçam, primeiro, as cidades do litoral, com foco na Grande Vitória. Que possam gostar de Guarapari”, diz Nunes. Mas o mercado das montanhas não é deixado de lado. “Aos poucos vamos conquistar mais turistas e eles poderão conhecer todo nosso Estado”, disse.
O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Bruno Reis, explicou que o primeiro passo já foi dado e, agora, é seguir com o planejamento de marketing para divulgar o Espírito Santo na Argentina.
“Primeiro criamos a demanda, o interesse pela viagem. Nós buscamos por turistas que venham de avião, com condições para passear e conhecer o Espírito Santo”, disse Reis.
Entre os 117 passageiros do primeiro voo que saiu de Vitória, neste sábado (17), em direção à Buenos Aires, na Argentina, estão turistas e representantes de empresas capixabas do ramo do turismo. Parte dessa equipe técnica vai participar da Semana do ES na Argentina.
“Vamos realizar o lançamento do verão capixaba entre os dias 20 e 23 de outubro, em Buenos Aires. Nossa missão é vender o Espírito Santo e garantir que os voos sejam fechados para o verão”, explica Pedro Rigo. E, segundo ele, já ter operadoras bloqueando assentos para Vitória já é o primeiro indício de que o novo trajeto vai dar certo.
Para o presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc Senac e do Conselho Deliberativo do Sebrae/ES, Idalberto Moro, a consolidação desta rota aérea internacional será um marco importantíssimo que conecta o Espírito Santo diretamente a um dos maiores mercados emissores de turistas da América do Sul.
“A Argentina tradicionalmente lidera o envio de visitantes para o Brasil, e agora os argentinos têm uma porta de entrada ágil e direta para descobrir as nossas belezas naturais, a nossa rica gastronomia e a nossa cultura singular”, reforça Moro.
E a perspectiva com essa nova conexão é de fortalecer o comércio de bens, além dos serviços e do turismo capixaba, prevendo um impacto imediato. “Estamos falando de mais hotéis ocupados, restaurantes movimentados, agências de viagens aquecidas e uma cadeia produtiva gerando mais empregos e renda para a nossa população”, finaliza.
Mais do que um voo experimental, estamos testando uma nova conexão com o mercado internacional e criando uma ponte que pode gerar novos negócios, mais visitantes e oportunidades para toda a rede do turismo capixaba
Luciano Machado Secretário de Estado do Turismo do Espírito Santo
A missão do voo experimental reuniu representantes de 19 empresas e entidades do trade turístico capixaba. Além de visitas técnicas, o grupo se organizou participar de rodadas de negócio, com foco em empreendimentos como hotéis, agências de receptivo, cervejarias, restaurantes e outros.
As atividades serão realizadas nas cidades de Córdoba e Rosário, entre os dias 20 e 21 de outubro. Lá, o grupo vai apresentar os destinos e produtos capixabas diretamente para agentes de viagens em polos emissores estratégicos.
Mas também haverá atividades, em paralelo, na capital argentina, incluindo agendas institucionais e tratativas previstas com gigantes do turismo sul-americano que atuam em Buenos Aires, a exemplo do Decolar/Despegar, Inprotur, Al Mundo/Ola (CVC Corp) e o veículo de comunicação especializado Ladevi.
Já as rodadas de negócio acontecem no Palácio de la Reconquista, nos dias 21 e 22 de outubro. Um momento voltado para reuniões comerciais diretas entre empresários capixabas e operadoras, além de agências e DMCs (Empresas de Gestão de Destinos) argentinas.
O último dia de atividades, 23 de outubro, está reservado para um encontro de promoção com o público consumidor. Será um dia inteiro, no mesmo local, dedicado a apresentar os atrativos capixabas aos possíveis clientes.
A ações de internacionalização do destino representam um marco transformador para a economia e o turismo capixaba. O papel do projeto é promover o estado, estrategicamente, para captar o turista argentino
Pedro Rigo Superintendente do Sebrae-ES
De acordo com Rigo, é preciso criar demanda para essa nova rota, para que possa vir a receber voos sazonais e, quem sabe em breve, voos regulares. “Daqui para lá já existe demanda. Esse trabalho de promoção é para fazer que o argentino queira vir para o Espírito Santo”, ressalta.
A equipe retorna para Vitória no próximo sábado, dia 24 de outubro.
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