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Voo experimental para Vitória será anunciado em feira na Argentina

Operação direta entre Buenos Aires e a capital capixaba será divulgada na próxima semana durante a FIT 2026

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 09:19

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

24 set 2026 às 09:19
Companhias aéreas, avião, voo, aeroporto
Voo experimental vai ligar Vitória a Buenos Aires em outubro.
 Freepik

O voo experimental ligando Vitória a Buenos Aires será anunciada na próxima segunda-feira (28) durante a Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), na capital da Argentina. A divulgação faz parte da estratégia do Espírito Santo para ampliar a presença do estado no mercado turístico internacional.


A iniciativa é articulada pelo governo capixaba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur/ES), em parceria com o Sebrae/ES, o Conselho Estadual de Turismo (Contures), a CET/Fecomércio e a Embratur.


O voo de ida, de Vitória para Buenos Aires, está marcado para o dia 17 de outubro, com saída às 13h05 e chegada prevista ao Aeroporto Internacional de Ezeiza às 16h35. Já o voo de volta, de Buenos Aires para Vitória, será realizado no dia 24 de outubro, com partida da Argentina às 17h35 e chegada à capital capixaba às 21h05.


No site da CVC, consultado nesta quinta-feira (24), o combo com as passagens de ida e volta estão saindo a partir de R$ 2,6 mil por pessoa.


O voo experimental tem como objetivo testar o mercado argentino e avaliar o potencial de atração de turistas para o Espírito Santo, especialmente durante a alta temporada. Além dos turistas, o voo também contará com autoridades, empresários e representantes do setor de turismo do Espírito Santo envolvidos no Projeto de Internacionalização do destino.


Com a possibilidade de uma ligação direta entre Buenos Aires e Vitória, o Espírito Santo passa a ser apresentado como uma alternativa aos destinos brasileiros mais tradicionais procurados pelos argentinos. A conexão também permitirá chegar ao litoral ou às montanhas capixabas sem a necessidade de conexões em grandes aeroportos.

Combo com passagens de ida e volta para voo experimental entre Vitória e Buenos Aires
Combo com passagens de ida e volta para voo experimental entre Vitória e Buenos Aires Reprodução
Estratégia para atrair turistas argentinos

A Argentina é o principal país emissor de turistas estrangeiros para o Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, cerca de 3,4 milhões de argentinos entram no país anualmente.


Segundo o superintendente do Sebrae- ES, Pedro Rigo, o mercado é considerado estratégico para o Espírito Santo devido ao interesse dos turistas argentinos por destinos de praia e mar. A divulgação do estado também pretende apresentar outros atrativos, como gastronomia, cultura, natureza e a possibilidade de combinar litoral e montanha em uma mesma viagem.


“Esse é um mercado natural para iniciar a divulgação do Espírito Santo, já que a Argentina é o maior emissor de turistas para o Brasil. O Plano Brasis, da Embratur, também deixou clara a vocação do estado para o mercado internacional”, analisa Pedro.


Como parte da estratégia, será realizada a Semana do Espírito Santo na Argentina, entre os dias 17 e 24 de outubro. A programação contará com ações de divulgação em Buenos Aires e roadshows nas cidades de Córdoba e Rosário.


Em Buenos Aires, estão previstas ativações no Shopping Palermo, além de ações voltadas ao público consumidor em agências de viagens e operadoras.

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