O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou no Pasep. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Caixa Econômica Federa l já começou a pagar, desde de fevereiro, o abono do PIS 2024, tendo como ano base 2022. Segundo o banco, R$ 21,8 milhões de cerca de 26,2 mil trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro, que já estão liberados, ainda não foram sacados. Na segunda-feira (15), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) disponibilizou o terceiro lote do abono salarial do PIS/Pasep 2024 para beneficiários nascidos em março e abril.

A Caixa é a responsável pelo pagamento do PIS, liberado a trabalhadores da iniciativa privada. Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), destinado a funcionários públicos, é pago pelo Banco do Brasil . O abono salarial estará disponível para saque até 27 de dezembro deste ano.

O valor do abono salarial vai de R$ 118 a R$ 1.412, variando de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base de 2022. O calendário de pagamento vai até agosto, mas o dinheiro pode ser sacado até dezembro.

A partir deste ano, as datas de liberação dos valores foram unificadas para trabalhadores privados e servidores, e o calendário tem como base o mês de nascimento dos profissionais. Antes, servidores recebiam os pagamentos de acordo com o número final de inscrição no Pasep.

Your browser does not support the audio element. Abono do PIS: quase R$ 22 milhões estão 'esquecidos'; veja como sacar

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Tem direito ao abono os trabalhadores que:

Estão cadastrados no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Tenham trabalhado formalmente no mínimo 30 dias no ano de 2022;

Tenham recebido, no ano de referência (2022), média mensal de até dois salários mínimos;

O empregador informou corretamente os dados do funcionário na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) do ano-base

Como é feito o pagamento do PIS?

O pagamento do PIS (Programa de Integração Social) é feito pela Caixa a trabalhadores da iniciativa privada que trabalharam com carteira assinada em pelo menos um mês do ano-base.

O dinheiro é liberado automaticamente para quem é cliente do banco, conforme o mês de aniversário do trabalhador. Os demais beneficiários receberão na poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem.

No aplicativo Caixa Tem, é possível pagar contas, fazer transferências, pagar na maquininha e realizar compras com o cartão de débito virtual.

Como é feito o pagamento do Pasep?

Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago pelo Banco do Brasil a servidores que trabalharam formalmente no ano-base. Em 2024, a liberação dos valores passou a ser conforme o mês de nascimento.

O calendário vai de fevereiro a agosto, com data-limite para o saque em 27 de dezembro. Clientes do Banco do Brasil recebem direto na conta. Os demais devem procurar uma agência bancária para sacar o dinheiro.

Qual é o valor do abono do PIS/Pasep?

O abono é pago conforme o número de meses trabalhados no ano-base e pode chegar a um salário mínimo, hoje em R$ 1.412.

Como fazer a consulta para saber se vai receber o abono?

A consulta é feita por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br. O app está disponível nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS). O desenvolvedor do aplicativo oficial é o Serviços e Informações do Brasil.

Veja o passo a passo para consulta

Entre em "Cadastrar" e preencha o nome completo, CPF, celular e email. Marque "Não sou um robô";

Leia e aceite os termos de uso e a política de privacidade. Clique em "Continuar";

Em seguida, o programa faz cinco perguntas sobre sua vida pessoal ou profissional;



Valide o cadastro no link enviado para o email e digite o código de verificação mandado por SMS para o celular cadastrado;



É preciso ter conta no Gov.br. Se você não tem, clique aqui para saber como fazer. Informe CPF e senha;



No menu, vá em "Benefícios", selecione "Abono salarial" e em seguida selecione o ano-base e veja se você receberá ou não o benefício;



Site portal de serviços do governo federal: acesse este link clicando aqui;

É preciso ter conta no gov.br e informar número de CPF e senha;



Vá em "Abono Salarial" e em seguida selecione o ano-base e veja se você receberá ou não o benefício.



Onde encontrar o número do PIS?

O número do PIS é o mesmo do NIT (Número de Registro do Trabalhador) e do NIS (Número de Identificação Social). Ele pode ser encontrado na Carteira de Trabalho, tanto física (está na primeira página) quanto digital; no Cartão Cidadão; e em outros aplicativos e sites de serviços do governo, como o Meu INSS, o portal de serviços do Ministério do Trabalho e Emprego, o Cnis (Cadastro Nacional de Informações Sociais) e os aplicativos do FGTS, do Caixa Trabalhador e do Caixa Tem.

Outra possibilidade também é ir presencialmente a uma agência da Caixa e apresentar um documento de identificação com foto para saber o número.

Onde encontrar o número do Pasep?