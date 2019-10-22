Ofertas

3,5 mil imóveis a partir de R$ 115 mil em feirões da casa própria no ES

Serão dois eventos presenciais e um pela internet que vão permitir consumidor comprar imóvel e ainda contratar o financiamento imobiliário

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 18:23 - Atualizado há 6 anos

Salão do Imóvel de 2018 Crédito: Carlos Alberto Silva - 18/10/18

Mais de 3,5 mil apartamentos, casas, lojas e salas comerciais estarão em oferta no Mês do Imóvel, organizado pelas empresas do setor imobiliário junto com a Caixa Econômica Federal. O evento, neste ano, vai ser realizado de duas formas: sendo uma feira digital e outra presencial.

Pela internet, as vendas com preços promocionais vão ocorrer desta quarta-feira (23) até 3 de novembro. Já entre o dia 1º e o dia 3 do próximo mês, os consumidores vão poder visitar o tradicional Salão do Imóvel no Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, em Vitória.

O setor também vai promover o 3º Festival da Casa Própria do Espírito Santo, com realização neste sábado e domingo, dias 26 e 27, no piso L1 do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Ao todo, os dois eventos vão apresentar ao público cerca de 3.500 mil imóveis, localizados em diferentes cidades da Região Metropolitana de Vitória, além de municípios situados do interior do Estado.

Nos dois eventos, organizados pela Ademi-ES e Sinduscon-ES, estarão em oferta empreendimentos de todos os perfis, desde as unidades contempladas pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida a produtos de médio e alto padrão. Os expositores vão comercializar apartamentos e casas de dois a quatro quartos, além de lojas, salas comerciais e loteamentos. As unidades terão preço em oferta a partir de R$ 115 mil.

A Caixa Econômica Federal, instituição patrocinadora do Mês do Imóvel, vai oferecer as melhores condições de crédito da linha SBPE, que inclui também novo indexador do IPCA. O banco aplicará taxas efetivas a partir de TR + 7,5% a.a ou a partir de IPCA + 2,95% a.a..

A Caixa Econômica Federal contará com estandes nos dois eventos. Para requerer o crédito da casa própria, basta levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e residência atualizados. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da CAIXA, por meio do site www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana.

NOVO MODELO

Um dos grandes diferenciais da 26ª edição do Salão do Imóvel Ademi-ES é a sua versão digital 4.0. De 23 de outubro a 3 de novembro, o público encontrará todas as opções do evento no portal www.seuimovel.com.vc. A ferramenta é inédita no mercado imobiliário capixaba e poderá ser acessada de qualquer lugar, via smartphone, tablet ou notebooks.

Por meio da plataforma, os internautas poderão navegar entre as ofertas, que incluem casas, apartamentos, lotes, salas e lojas comerciais, e entrar em contato virtual com a empresa para obter detalhes sobre o imóvel escolhido ou agendar uma visita presencial.

O Salão do Imóvel 4.0 também contará com uma etapa presencial, com estrutura física montada no Cerimonial Prime Hall, anexo ao Clube dos Oficiais, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, de 1º a 3 de novembro, com entrada gratuita. O atendimento será das 10h às 21h, na sexta e no sábado. No domingo o funcionamento será das 10h às 17h.

Neste local, os visitantes encontrarão um ambiente de negócios, sendo possível fazer simulações do financiamento e encontrar maquetes com reprodução dos empreendimentos, além de panfletos e books de apresentação.

O presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso, ressalta que a mudança no formato do Salão do Imóvel está em sintonia com as transformações do processo de compra dos consumidores. “Percebemos no dia a dia que o cliente chega ao estande com boa parte das informações do produto desejado. Sendo assim, estamos antecipando também as ofertas do Salão do Imóvel para que ele tenha acesso antecipado, de onde estiver, e possa contatar o expositor para obter mais detalhes, como formas de pagamento ou mesmo informações específicas sobre as unidades, se tem sol da manhã, distantes ou próximas da área de lazer”.

O Salão do imóvel 4.0 Ademi-ES terá a participação de 30 expositores. São eles: CBL, Cecad, Condovilla, Cristal Empreendimentos, De Martin Construtora, Empar Incorporações, Foccus Imóveis, Galwan Engenharia, Grand Construtora, Imobiliária Universal, Impacto Engenharia, Marco Condominal, Mazzini Gomes, Metron Engenharia, MGM Administração de Condomínios, MGV, Mivita Construtora, Morar Construtora, MRV Engenharia, Neto Imóveis, Pacífico Construções, Pinheiro de Sá, RDamázio Construtora, Sólida Empreendimentos, Unimov, Vitória Imóveis e VTO Polos Empresariais.

Entre os parceiros do evento estão o Sinoreg-ES, que prestará informações e orientações na edição presencial, e o Sebrae-ES, que apoia a participação das imobiliárias e administradoras de condomínio. A Caixa Econômica Federal é patrocinadora oficial do evento.

