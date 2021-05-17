278 mil contribuintes ainda não enviaram declaração do IR do ES

Receita Federal já recebeu 357.827 declarações de contribuintes do Espírito Santo. Nesta reta final para prestar as contas com o Fisco, mais de 278 mil ainda faltam entregar as informações.
O prazo para enviar os dados termina às 23h59min59s, horário de Brasília, do dia 31 de maio. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Leão ampliou o prazo por um mês.
COMO FAZER A DECLARAÇÃO
I - pelo computador, por meio do Programa Gerador da Declaração relativo ao exercício de 2021, disponível no site da Receita Federal. Download aqui.
II - pelo computador, pelo serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB, disponível no site da Receita Federal.
A Receita Federal destaca que o Imposto de Renda tem importância social e interfere diretamente no bem-estar da população brasileira. É por meio dele que a União investe, por exemplo, em segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, cultura e moradia.