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Perto do fim

278 mil contribuintes ainda não enviaram declaração do IR do ES

O prazo para enviar os dados termina às 23h59min59s, horário de Brasília, do dia 31 de maio. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Leão ampliou o prazo por um mês

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 15:14

Publicado em 

17 mai 2021 às 15:14
Superintendência da Receita Federal, em Brasília
Superintendência da Receita Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Receita Federal já recebeu 357.827 declarações de contribuintes do Espírito Santo. Nesta reta final para prestar as contas com o Fisco,  mais de 278 mil ainda faltam entregar as informações.
O prazo para enviar os dados termina às 23h59min59s, horário de Brasília, do dia 31 de maio. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Leão ampliou o prazo por um mês.

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COMO FAZER A DECLARAÇÃO

I - pelo computador, por meio do Programa Gerador da Declaração relativo ao exercício de 2021, disponível no site da Receita Federal. Download aqui.
II - pelo computador, pelo serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB, disponível no site da Receita Federal.
III - pelos dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante acesso ao aplicativo "Meu Imposto de Renda", o qual encontra-se disponível nas lojas de aplicativos Google Play, para o sistema operacional Android, e App Store, para o sistema operacional iOS.
A Receita Federal destaca que o Imposto de Renda tem importância social e interfere diretamente no bem-estar da população brasileira. É por meio dele que a União investe, por exemplo, em segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, cultura e moradia.
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