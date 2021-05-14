Minha filha casada pode ser minha dependente na declaração do IR?

Filhos ou enteados só podem ser dependentes na declaração do IR até 21 anos ou até 24 anos se ainda estiverem cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau.

Rodrigo Sangali, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), responde ao leitor e explica a regra para os filhos que já estão casados. Veja a resposta:

"A Rosângela paga a faculdade da filha há 3 anos. A filha se casou recentemente, e agora Rosangela quer saber se pode continuar declarando ela como dependente no IR. Outra dúvida: a Rosângela é casada e trabalha como autônoma. Durante a pandemia ela recebeu o auxílio emergencial com o nome de solteira. Ela precisa declarar o auxílio no IR?"