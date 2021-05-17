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Como eu posso recuperar o recibo de entrega da declaração de IR?

Diretor junto ao Sescon-ES, Marcos Antonio de Oliveira explica qual procedimento pode ser realizado pela internet para ter acesso à informação

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 11:14

Públicado em 

17 mai 2021 às 11:14
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Comprovante de entrega da declaração de IR: recibo pode ser emitido pela internet
Recibo da entrega da declaração: comprovante pode ser emitido pela internet Crédito: Pexels
Roseli Rodrigues Barbosa, leitora de A Gazeta, entregou no ano passado a declaração de Imposto de Renda (IR) referente ao ano-base 2019. O envio da documentação foi feito pelo celular, e ela quer saber como obter o recibo de entrega para fazer a nova declaração de ajuste anual.
O empresário contábil e diretor junto ao  Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), Marcos Antonio de Oliveira explica que o procedimento pode ser realizado pela internet, mas é preciso criar um código de acesso, de modo a realizar a emissão dos documentos pelo portal eCAC, da Receita Federal. O contribuinte também pode se registar no mesmo sistema de serviços da Carteira de Trabalho digital.
"Entreguei minha declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física em 2020. Fiz o envio pelo celular, mas não estou conseguindo o número do recibo para fazer meu ajuste de 2021. O que fazer agora?"
O procedimento pode ser feito pela internet. Basta acessar um espaço específico no site da Receita Federal (clique aqui), e, a partir da criação do código de acesso, acessar o portal e-CAC e reimprimir os recibos e documentos desejados. Outra opção para ter acesso a serviços é se cadastrar no site do governo federal. Também é possível baixando o aplicativo da Carteira de Trabalho. Há a versão para Android e outra para IOS.
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