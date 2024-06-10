1° lote: clientes da Caixa recebem restituição após reagendar pagamento

Após os atrasos registrados no pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda (IR) para clientes da Caixa, muitos só conseguiram receber os valores em conta após o reagendamento do pagamento com o Banco do Brasil (BB), que é a instituição responsável por fazer os depósitos definidos pela Receita Federal.
A solicitação pode ser feita pelo site do BB ou também por telefone.
Desde a data marcada para os pagamentos, 31 de maio, muitos contribuintes foram às redes sociais para reclamar contra a Caixa. Como mostrou A Gazeta, o atraso ultrapassou cinco dias.
A Caixa não esclareceu o motivo do atraso do primeiro lote. Afirmou, apenas, que a situação foi regularizada. Para quem não recebeu, a instituição recomenda conferir a situação no portal E-CAC da Receita Federal e solicitar reagendamento dos créditos no Banco do Brasil.
1º lote: clientes da Caixa recebem restituição após reagendar pagamento