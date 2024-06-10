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Imposto de Renda

1° lote: clientes da Caixa recebem restituição após reagendar pagamento

Na bronca com atrasos que superaram cinco dias, contribuintes que deveriam receber os valores da restituição precisaram reagendar com o Banco do Brasil
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

10 jun 2024 às 14:15

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 14:15

Após os atrasos registrados no pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda (IR) para clientes da Caixa, muitos só conseguiram receber os valores em conta após o reagendamento do pagamento com o Banco do Brasil (BB), que é a instituição  responsável por fazer os depósitos definidos pela Receita Federal.
A solicitação pode ser feita pelo site do BB ou também por telefone.
Banco do Brasil - Reta da Penha
Agência do Banco do Brasil na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Desde a data marcada para os pagamentos, 31 de maio, muitos contribuintes foram às redes sociais para reclamar contra a CaixaComo mostrou A Gazeta, o atraso ultrapassou cinco dias.
A Caixa não esclareceu o motivo do atraso do primeiro lote. Afirmou, apenas, que a situação foi regularizada. Para quem não recebeu, a instituição recomenda conferir a situação no portal E-CAC da Receita Federal e solicitar reagendamento dos créditos no Banco do Brasil.
1º lote: clientes da Caixa recebem restituição após reagendar pagamento

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