Mega-Sena: cinco apostas do ES quase levam prêmio de R$ 100 milhões

Cinco apostas feitas no Espírito Santo acertaram a quina e quase levaram o prêmio de R$ 100 milhões do sorteio 2733 da Mega-Sena, na noite da última quinta-feira (6). Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou novamente e foi para R$ 112 milhões, que serão sorteados no próximo sábado (8). Números sorteados: 14 - 20- 21 - 39 - 44 - 56.
- Apostas com cinco acertos feitas no ES:
- Vila Velha - Loteria Cobilândia - R$ 94.332,84 (aposta com 7 dezenas)
- Guarapari - Lotérica Guarapari da Sorte - R$47.166,50 (aposta simples, com 6 dezenas)
- Colatina - Aposta feita em canais eletrônicos - R$47.166,50 (aposta simples, com 6 dezenas)
- Vitória - Loteria do Jardim - R$47.166,50 (aposta simples, com 6 dezenas)
- Vitória - S&L Loterias - R$47.166,50 (aposta simples, com 6 dezenas)
Apostas em todo o Brasil
- 5 acertos - 117 apostas ganhadoras: R$ 47.166,50
- 4 acertos - 7.450 apostas ganhadoras: R$ 1.058,19
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.