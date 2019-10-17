Prestes a viajar, jovem desaparece após sair de casa em Vitória

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 11:03
Atualizado há 6 anos
O web designer Pablo Armani dos Santos, de 21 anos, havia desaparecido desde a manhã de quarta-feira (16). De acordo com a mãe do rapaz, Cléo Armani, ele saiu de bicicleta do barro Jardim Camburi, onde mora com a família, com destino a Itararé, em Vitória. Ele deveria ter voltado para casa, mas não deu mais notícias e não respondeu a mensagens. Ainda nesta quarta-feira, Pablo foi encontrado e passa bem, de acordo com informações da família.
Durante a situação, Cléu explicou que o filho tinha uma viagem marcada às 14h de quarta-feira para Linhares. Ele iria até Itararé e voltaria para casa, em Jardim Camburi, onde um colega de profissão o buscaria para viajarem juntos. O rapaz não voltou e também não deu mais notícias.
"Ele tem uma namorada e está muito apaixonado, estão até procurando apartamento para morar, então não tem essa hipótese de ele não responder mensagens dela a mais de 12 horas. Ele também não me responde", desabafou a mãe.
A mãe do web designer chegou a ir em hospitais e até ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, na manhã desta quinta-feira (17), em busca de informações. Uma amiga da família, que trabalha como policial, chegou a informar que um rapaz com as mesmas características de Pablo estava no Hospital São Lucas, e a família chegou a ir ao hospital, mas não se tratava de Pablo.
