Mulher some a caminho da casa dos pais em Vila Velha

Publicado em 30 de abril de 2019 às 22:46
- Atualizado há 6 anos
Dayane Cristina Costa Nogueira, de 32 anos, está desaparecida desde a tarde desta segunda-feira (29). Dayane saiu da casa da avó paterna, com quem mora, em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha, por volta das 14h, dizendo que ia para a casa dos pais no bairro Jaburuna, no mesmo município.
Segundo a família, Dayane é portadora de necessidades especiais e adquiriu recentemente um celular. Os familiares não sabem informar se a mulher havia marcado um encontro com alguém. Ligações para o celular da jovem caem direto na caixa postal.
Segundo uma prima de Dayane, ela sempre manteve contato com a mãe e os parentes e nunca ficou tanto tempo sem dar notícias.
A família registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e pede que informações sobre Dayane sejam repassadas pelos telefones 27 99258-2873 ou 27 99623-2083 ou mesmo pelo Disque-Denúncia 181, onde as ligações são gratuitas com sigilo garantido.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o