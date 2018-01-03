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Mulher grávida procura esposo desaparecido em Cachoeiro de Itapemirim

Douglas Soares Rodrigues, 23 anos, desapareceu um dia após o Natal. Desde então, a mulher faz postagens nas redes sociais e espera por notícias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 17:48

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 17:48

Douglas Soares Rodrigues, de 23 anos, desapareceu na manhã do dia 26 de dezembro Crédito: Divulgação
A família de Douglas Soares Rodrigues, de 23 anos, está desesperada a espera de informações sobre o vigiante.  Segundo a esposa, Carolina Macatrovo, 22 anos, ele desapareceu após sair de moto em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no dia 26 de dezembro do ano passado.
Douglas mora com a família no bairro Ibitiquara e trabalha como vigilante noturno. Desde o desaparecimento, a esposa, que está grávida de cinco meses, divulga nas redes sociais a foto do marido, na esperança de ter alguma notícia. Ele sumiu na por volta as 11h. Estava de moto, uma Honda 150, preta. Falou que sairia rápido e que já estava voltando. Disse que não ia demorar, contou a esposa.
Segundo Carolina, o marido saiu apenas com documentos e chaves de casa. Douglas vestia regata vermelha, bermuda preta e chinelo amarelo. Um amigo dele disse que havia visto ele no bairro do Novo Parque. Buscamos câmeras de segurança, mas até agora não recebemos nenhuma ligação. Pior que ter uma notícia ruim é não ter nenhuma, disse a esposa.
Informações podem ser passadas para a polícia no Disque Denúncia 181 ou para a família no número (28) 99924-3261.

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