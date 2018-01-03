Mulher grávida procura esposo desaparecido em Cachoeiro de Itapemirim

A família de Douglas Soares Rodrigues, de 23 anos, está desesperada a espera de informações sobre o vigiante. Segundo a esposa, Carolina Macatrovo, 22 anos, ele desapareceu após sair de moto em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no dia 26 de dezembro do ano passado.
Douglas mora com a família no bairro Ibitiquara e trabalha como vigilante noturno. Desde o desaparecimento, a esposa, que está grávida de cinco meses, divulga nas redes sociais a foto do marido, na esperança de ter alguma notícia. Ele sumiu na por volta as 11h. Estava de moto, uma Honda 150, preta. Falou que sairia rápido e que já estava voltando. Disse que não ia demorar, contou a esposa.
Segundo Carolina, o marido saiu apenas com documentos e chaves de casa. Douglas vestia regata vermelha, bermuda preta e chinelo amarelo. Um amigo dele disse que havia visto ele no bairro do Novo Parque. Buscamos câmeras de segurança, mas até agora não recebemos nenhuma ligação. Pior que ter uma notícia ruim é não ter nenhuma, disse a esposa.
Informações podem ser passadas para a polícia no Disque Denúncia 181 ou para a família no número (28) 99924-3261.