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Mulher desaparece na Serra e família pede ajuda para encontrá-la

Izadora Rondon Martins, de 32 anos, desapareceu na manhã deste domingo (31), em São Diogo II, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 21:29

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 21:29

Izadora Rondon Martins, de 32 anos, estava há apenas dois meses no Estado Crédito: Reprodução/Facebook
A comerciante Izadora Rondon Martins, de 32 anos, desapareceu em São Diogo II, na Serra, na manhã deste domingo (31). Segundo a família, a jovem morava em Cuiabá, no Mato Grosso, e estava há dois meses no Espírito Santo.
De acordo com a irmã de Izadora, a Ueslene Rondon Martins, a jovem sofre de depressão e o último contato que ela fez foi com o pai, que mora em Cuiabá.
Ela veio para cá e estava morando na casa da minha mãe. Porém, ela não estava se adaptando. Ela já tinha comentado que queria voltar para onde ela morava. Ela chegou a falar com meu pai que estava indo na rodoviária para ir embora. Ele é uma pessoa que ela conversa muito, que tem muita afinidade, explicou.
Por volta de 11 horas deste domingo (31), Izadora disse à família que iria dar uma volta de ônibus para espairecer. No entanto, ela não foi mais vista e a família já foi na rodoviária para procurar notícias da jovem.
Nós fomos e conversamos nos guichês. Procuraram pelo nome dela e ela não embarcou para Cuiabá. Talvez ela tenha embarcado para qualquer outro lugar. Talvez ela esteja andando por aí atordoada. Talvez agora ela esteja com vergonha de aparecer de novo, contou.
Ueslene explicou que Izadora vestia uma blusa azul, calça jeans e sapatilha quando saiu de casa. A família está desesperada e pede ajuda para encontrá-la. Quem tiver informações sobre a jovem, pode entrar em contato com os familiares pelo número 27 99976-2934.
 

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