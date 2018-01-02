Mulher desaparece na Serra e família pede ajuda para encontrá-la

A comerciante Izadora Rondon Martins, de 32 anos, desapareceu em São Diogo II, na Serra, na manhã deste domingo (31). Segundo a família, a jovem morava em Cuiabá, no Mato Grosso, e estava há dois meses no Espírito Santo.
De acordo com a irmã de Izadora, a Ueslene Rondon Martins, a jovem sofre de depressão e o último contato que ela fez foi com o pai, que mora em Cuiabá.
Ela veio para cá e estava morando na casa da minha mãe. Porém, ela não estava se adaptando. Ela já tinha comentado que queria voltar para onde ela morava. Ela chegou a falar com meu pai que estava indo na rodoviária para ir embora. Ele é uma pessoa que ela conversa muito, que tem muita afinidade, explicou.
Por volta de 11 horas deste domingo (31), Izadora disse à família que iria dar uma volta de ônibus para espairecer. No entanto, ela não foi mais vista e a família já foi na rodoviária para procurar notícias da jovem.
Nós fomos e conversamos nos guichês. Procuraram pelo nome dela e ela não embarcou para Cuiabá. Talvez ela tenha embarcado para qualquer outro lugar. Talvez ela esteja andando por aí atordoada. Talvez agora ela esteja com vergonha de aparecer de novo, contou.
Ueslene explicou que Izadora vestia uma blusa azul, calça jeans e sapatilha quando saiu de casa. A família está desesperada e pede ajuda para encontrá-la. Quem tiver informações sobre a jovem, pode entrar em contato com os familiares pelo número 27 99976-2934.