Mulher desaparece em Vila Velha e família busca informações Crédito: Arquivo Pessoal

Um mulher de 55 anos está desaparecida desde fevereiro. Marilene Francisca dos Santos, que vive com a irmã em Cobi de Cima, em Vila Velha, saiu de casa sem avisar e não voltou mais. A família busca informações do paradeiro.

A irmã, Marinete Santos da Vitoria, conta que tem a tutela da desaparecida e que, certa vez, ficou sem vê-la por dois meses. "Ela já saiu para andar e desapareceu uma vez. Fui encontrá-la lá em Nova Almeida. Quando ela não toma os remédios, como agora, ela vai piorando e não consegue voltar", relata.

A família já divulgou as fotos em terminais de ônibus e estabelecimentos tanto de Vila Velha, quanto da Serra. "As pessoas no terminal reconhecem e dizem que a viram, mas é sempre no dia anterior. Recentemente, uma mulher disse que a viu em um ônibus. Mas, até agora, nada", relata a irmã.