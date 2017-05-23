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Mulher desaparece em Vila Velha e família busca informações

Quem tiver alguma informação pode entrar em contato direto com a família no telefone (27) 3326-8654 ou com a Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas no (27) 31379065
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2017 às 14:02

Publicado em 23 de Maio de 2017 às 14:02

Mulher desaparece em Vila Velha e família busca informações Crédito: Arquivo Pessoal
Um mulher de 55 anos está desaparecida desde fevereiro. Marilene Francisca dos Santos, que vive com a irmã em Cobi de Cima, em Vila Velha, saiu de casa sem avisar e não voltou mais. A família busca informações do paradeiro.
A irmã, Marinete Santos da Vitoria, conta que tem a tutela da desaparecida e que, certa vez, ficou sem vê-la por dois meses. "Ela já saiu para andar e desapareceu uma vez. Fui encontrá-la lá em Nova Almeida. Quando ela não toma os remédios, como agora, ela vai piorando e não consegue voltar", relata.
A família já divulgou as fotos em terminais de ônibus e estabelecimentos tanto de Vila Velha, quanto da Serra. "As pessoas no terminal reconhecem e dizem que a viram, mas é sempre no dia anterior. Recentemente, uma mulher disse que a viu em um ônibus. Mas, até agora, nada", relata a irmã.
A desaparecida tem 1.65 m e possui uma cicatriz na face. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato direto com a família no telefone (27) 3326-8654 ou com a Delegacia Especializada em Pessoas Desaparecidas no (27) 31379065. 

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