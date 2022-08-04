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Desespero

Morador de São Mateus desaparece e família pede ajuda para achá-lo

Dirceu Abdo, de 44 anos, é do Paraná e está desaparecido desde o fim de julho; familiares não suspeitam o que pode ter acontecido com ele
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 ago 2022 às 18:41

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 18:41

Dirceu Abdo, de 44 anos, está desaparecido desde o dia 28 de julho deste ano
Dirceu Abdo, de 44 anos, está desaparecido desde o dia 28 de julho deste ano Crédito: Acervo da família

Atualização

07/08/2022 - 2:30
A esposa de Dirceu Abdo informou que ele foi encontrado na cidade de Nova Venécia na última sexta-feira (5). Ele estava bem fisicamente, mas desorientado devido à ausência do remédio para memória. O vigilante já está em casa com a família.
O vigilante Dirceu Abdo, de 44 anos, está desaparecido desde o último dia 28 de julho. Natural do Paraná, ele mora há anos no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo familiares, ele sumiu durante a madrugada, após uma discussão com um amigo, em frente da própria casa.
Companheira dele, Marilene Lima de Sousa contou que desconhece o que gerou a briga. "Era por volta de 1h quando ele saiu correndo, sem falar comigo e sem levar celular ou documento. Desde então, nunca mais o vi. Ele não tem rixa com ninguém, não sei o que pode ter acontecido", disse.
Segundo ela, Dirceu tem aproximadamente 1,70 metro de altura. "Ele estava com uma camisa verde, bermuda marrom e chinelo", contou. Os dois moravam juntos há cerca de sete anos e fazem uso de remédios controlados. "Ele toma por causa de problemas mentais, e eu devido a diabetes", detalhou.
Dirceu Abdo, de 44 anos, está desaparecido desde o dia 28 de julho deste ano
Dirceu Abdo, de 44 anos, está desaparecido desde o dia 28 de julho deste ano Crédito: Acervo da família
Prima do vigilante, Guaraci Alvares de Farias mora no Mato Grosso e também está suplicando por notícias do parente. "A última vez que falei com ele foi há alguns meses. Ele disse que estava trabalhando em uma obra. Estamos em desespero, porque ele é uma pessoa muito querida e conhecida", afirmou.
Em busca de respostas, a família já chegou até a ir em institutos médicos legais, para onde são levados corpos de vítimas de crimes ou que são encontrados em vias públicas. "Não conseguimos nada. Acho que tragédias e notícias ruins correm rápido, então torcemos para ele estar vivo e bem", comentou.
Em nota, a Polícia Civil informou que o desaparecimento é investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus. "Até o momento, ele não foi encontrado. Para que a apuração seja preservada, outras informações não serão repassadas."
Quem tiver qualquer informação a respeito de Dirceu Abdo deve entrar em contato por meio do Disque-Denúncia (181). A família dele também se colocou à disposição. Neste caso, as ligações podem ser feitas para Guaraci, no número (65) 9 8121-7315, ou para Marilene, no telefone (27) 9 9865-2589.
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