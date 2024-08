Morador de Cachoeiro de Itapemirim desaparece a caminho de casa

A família de Geovane Mezini, de 39 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, busca por informações de seu paradeiro. Segundo Ana Paula Zabole da Cunha, com quem Geovane tem duas filhas, ele saiu por volta da meia-noite da última quarta-feira (31) para a casa da mãe, onde está morando, e desapareceu.

Ana Paula contou à reportagem de A Gazeta que Geovane Mezini a visitou no bairro Vila Rica e saiu de moto (CG Titan preta) com a roupa do corpo – uma camisa e bermuda clara – e um celular. “Ele faz tratamento psiquiátrico. A última pessoa que o viu fui eu. Conversamos naquela noite e depois disse que iria à casa da mãe no Village. Mandei uma mensagem para avisar quando chegasse e, no outro dia, às 8h, respondeu com um 'bom dia, tudo bem e tchau'. Não tivemos mais notícias dele”, contou Ana Paula. Por conta do tratamento, Geovane Mezini está morando na casa da mãe, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.