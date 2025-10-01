Home
Morador de Atílio Vivácqua desaparece e família pede ajuda

Morador de Atílio Vivácqua desaparece e família pede ajuda

Felipe Galacio Fonseca, de 36 anos, saiu de casa no dia 26 de setembro e não deu mais notícias

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14:31

Felipe Galacio Fonseca, de 36 anos, está desaparecido
Felipe Galacio Fonseca, de 36 anos, está desaparecido

A família de Felipe Galacio Fonseca, de 36 anos, busca informações que levem ao seu paradeiro. O morador da comunidade de Pechinha, no interior de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, saiu de casa no dia 26 de setembro e não retornou mais. Os parentes afirmaram que ele tem esquizofrenia, mas não está tomando os remédios controlados.

Felipe Galacio Fonseca, de 36 anos, saiu de casa no dia 26 de setembro e não deu mais notícias

Morador de Atílio Vivácqua desaparece e família pede ajuda

A prima do desaparecido, Luciana Louzada, conta que o parente pegou um táxi de casa até a rodoviária de Atílio Vivácqua, no Centro. “Felipe saiu de casa vestindo uma camisa bege, calça jeans, tênis e levou o celular. A última mensagem que ele visualizou foi na segunda-feira (29). Um irmão conseguiu contato com ele por telefone, disse que está em Goiânia, e que tem R$ 200, mas acreditamos que não seja verdade. Pessoas o viram indo para Cachoeiro de ônibus”, contou Luciana.

Felipe Galacio Fonseca não trabalha e vive com a mãe no interior. A família fez buscas pela cidade e em Cachoeiro de Itapemirim, mas sem sucesso. O caso foi registrado pela família na delegacia.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia (DP) de Atílio Vivácqua estão em andamento. Porém, até o momento, ele não foi localizado. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos.

