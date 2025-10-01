Polícia investiga

Morador de Atílio Vivácqua desaparece e família pede ajuda

Felipe Galacio Fonseca, de 36 anos, saiu de casa no dia 26 de setembro e não deu mais notícias

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14:31

Felipe Galacio Fonseca, de 36 anos, está desaparecido Crédito: Arquivo da família

A família de Felipe Galacio Fonseca, de 36 anos, busca informações que levem ao seu paradeiro. O morador da comunidade de Pechinha, no interior de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, saiu de casa no dia 26 de setembro e não retornou mais. Os parentes afirmaram que ele tem esquizofrenia, mas não está tomando os remédios controlados.

A prima do desaparecido, Luciana Louzada, conta que o parente pegou um táxi de casa até a rodoviária de Atílio Vivácqua, no Centro. “Felipe saiu de casa vestindo uma camisa bege, calça jeans, tênis e levou o celular. A última mensagem que ele visualizou foi na segunda-feira (29). Um irmão conseguiu contato com ele por telefone, disse que está em Goiânia, e que tem R$ 200, mas acreditamos que não seja verdade. Pessoas o viram indo para Cachoeiro de ônibus”, contou Luciana.

Felipe Galacio Fonseca não trabalha e vive com a mãe no interior. A família fez buscas pela cidade e em Cachoeiro de Itapemirim, mas sem sucesso. O caso foi registrado pela família na delegacia.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia (DP) de Atílio Vivácqua estão em andamento. Porém, até o momento, ele não foi localizado. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos.

