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Você viu Natiele?

Menina desaparece a caminho de igreja e família pede ajuda na Serra

'Estamos preocupados, pois até agora não tivemos nenhuma pista', afirma o pai
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2017 às 17:01

Publicado em 03 de Maio de 2017 às 17:01

Jovem diz que vai à igreja e some na Serra Crédito: Arquivo Pessoal
Uma jovem desapareceu no início da noite do dia 31 de março, em Cidade Pomar, na Serra. Natiele das Neves, de 18 anos, disse que ia à igreja e, desde então, não deu mais notícias a família.
O pai, Nilton Batista das Neves, relata que a filha saiu de casa sem ser notada. "Ela disse para mãe que ia à igreja. Eu não sei que roupa ela usava, pois não estava em casa na hora. Estamos preocupados, pois até agora não tivemos nenhuma pista", afirma.
Natiele tem 1.58 m, cicatriz de queimadura próximo ao olho direito, cabelos escuros e curtos. Há dois meses a jovem não faz nenhum contato com a família. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato direto com a família no telefone (27) 998690716 ou com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas no (27) 31379065.

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