Menina desaparece a caminho de igreja e família pede ajuda na Serra

Jovem diz que vai à igreja e some na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

Uma jovem desapareceu no início da noite do dia 31 de março, em Cidade Pomar, na Serra. Natiele das Neves, de 18 anos, disse que ia à igreja e, desde então, não deu mais notícias a família.

O pai, Nilton Batista das Neves, relata que a filha saiu de casa sem ser notada. "Ela disse para mãe que ia à igreja. Eu não sei que roupa ela usava, pois não estava em casa na hora. Estamos preocupados, pois até agora não tivemos nenhuma pista", afirma.