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Você viu Thayná?

Menina de 12 anos desaparece após ir ao supermercado em Viana

Thayná foi ao supermercado, a pedido da mãe, e não voltou para casa

Publicado em 19 de Outubro de 2017 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2017 às 13:45
Crédito: Arquivo pessoal
Thayná Andressa de Jesus do Prado, 12 anos, desapareceu por volta das 8h da última terça-feira (18), em Universal, bairro de Viana. A menina foi ao supermercado, a pedido da mãe, não encontrou o que procurava e saiu do estabelecimento, mas não voltou para casa. 
De acordo com a mãe, a costureira Clemilda Aparecida de Jesus, de 38 anos, a menina já foi procurada na região e os vizinhos e comerciantes do entorno dizem que não a viram deixando o supermercado. "Ela sempre ia ao supermercado, mas isso nunca aconteceu. Ela é uma menina direita, toda responsável", conta. 
"Eu cheguei a ver a filmagem que o supermercado cedeu, mas só mostra ela conversando com uma funcionária do local, e saindo. O empreendimento não tem câmeras que mostram a área externa", explica. A menina, segundo a mãe, nunca tocou no assunto de sair de casa e não tinha maiores envolvimentos com colegas do bairro ou da faculdade. 
Informações sobre Thayná devem ser repassadas à família por meio do telefone (27) 99529-8530 ou à Delegacia de Pessoas Desaparecidas pelo (27) 3137-9065.

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