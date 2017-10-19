Menina de 12 anos desaparece após ir ao supermercado em Viana

Crédito: Arquivo pessoal

Thayná Andressa de Jesus do Prado, 12 anos, desapareceu por volta das 8h da última terça-feira (18), em Universal, bairro de Viana. A menina foi ao supermercado, a pedido da mãe, não encontrou o que procurava e saiu do estabelecimento, mas não voltou para casa.

De acordo com a mãe, a costureira Clemilda Aparecida de Jesus, de 38 anos, a menina já foi procurada na região e os vizinhos e comerciantes do entorno dizem que não a viram deixando o supermercado. "Ela sempre ia ao supermercado, mas isso nunca aconteceu. Ela é uma menina direita, toda responsável", conta.

"Eu cheguei a ver a filmagem que o supermercado cedeu, mas só mostra ela conversando com uma funcionária do local, e saindo. O empreendimento não tem câmeras que mostram a área externa", explica. A menina, segundo a mãe, nunca tocou no assunto de sair de casa e não tinha maiores envolvimentos com colegas do bairro ou da faculdade.