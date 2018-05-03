Mãe pede ajuda para encontrar o filho que fugiu de casa em Vitória

O adolescente Vinícius Gomes Lopes Costa, 13 anos, fugiu da casa da avó no último sábado (28), no bairro Maria Ortiz, em Vitória. A mãe dele, Vera Lúcia Gomes, contou que ela e o marido o encontraram ao sair para fazer um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que fica em Jucutuquara, mas o menino fugiu novamente.
Ela, que mora em Jacaraípe, na Serra, disse que levou Vinícius para casa mas, na manhã de terça-feira (1º), ele saiu e deixou um recado. "Ele escreveu que não era para procurá-lo e saiu com uma mochila carregando algumas coisas pessoais", relatou.
Vera Lúcia, então, resolveu fazer o boletim de ocorrência. Depois descobriu que o menino estava na casa de um colega no bairro Maria Ortiz. "O pai do colega ficou sabendo que meu filho estava sendo procurado e mandou ele ir embora de lá", explicou.
Vinícius foi visto pela última vez na terça-feira (1º) à tarde, no bairro Maria Ortiz. "Ele sempre foi um bom filho e não tinha esse hábito de fugir. Creio que seja por causa de amizades e má companhia", contou a mãe.
Vera Lúcia pede que as pessoas liguem para o número 27 98124-4066 caso vejam Vinícius em algum lugar. "Acredito que ele pode estar por Maria Ortiz ou Jacaraípe mesmo", completou.