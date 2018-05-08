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Sul do ES

Homem que estava desaparecido em Mimoso é encontrado morto no RJ

Eliel Costa sofria de problemas psiquiátricos. Ele estava com as mãos amarradas dentro de um rio

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 16:41
Eliel seguiu em direção a BR 101, de acordo com familiares Crédito: Reprodução
Os dias de incerteza que a família de Eliel Costa de 44 anos passava após o seu
desaparecimento
chegaram ao fim. O corpo dele foi encontrado dentro de um rio na cidade de Cardoso Moreira, no Norte Fluminense. A família chegou a ir no município carioca na última semana, mas não conseguiu encontrá-lo.
Eliel, que sofria de problemas psiquiátricos, desapareceu no dia 26 de abril quando saiu para ir ao médico. Ele morava no distrito de Conceição de Muqui, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Estado e a consulta seria na sede do município.
O corpo de Eliel foi encontrado na tarde da última quinta-feira dentro do Rio Muriaé, na Fazenda Bomfim, São Joaquim, distrito de Cardoso Moreira, no Norte Fluminense. A família compareceu ao Serviço Médico de Itaperuna nesta terça-feira (08) e reconheceu Eliel. O corpo vai ser encaminhado para Santo Antônio de Muqui, onde será velado e enterrado. Os horários ainda serão definidos.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

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