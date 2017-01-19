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Viu o Willian?

Homem desaparece em Vila Velha e família busca informações

Willian vive em Iúna, região do Caparaó, mas estava internado no Hospital Antonio Bezerra de Farias, em Vila Velha

Publicado em 19 de Janeiro de 2017 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2017 às 12:42
Um jovem desapareceu no bairro Cobilândia, em Vila Velha, no dia 15 de janeiro e a família busca informações. Willian Candido de Souza, de 23 anos, fugiu de uma clínica, onde realizava tratamento psiquiátrico. 
Willian vive em Iúna, região do Caparaó, mas estava internado no Hospital Antonio Bezerra de Farias, em Vila Velha. O irmão, Ciro Candido, conta que Willian ficou abalado após terminar um namoro. "Agora, ele toma remédios controlados. Após ter um surto, acabou fugindo da clínica", relata.
As buscas estão sendo realizadas em bairros da região e nas redes sociais. "Tenho muitos amigos em Vitória, que estão ajudando. Ele está perdido. Precisamos fazer algo", afirma o irmão.
O jovem, que tem 1,78m, tem duas tatuagens, tendo uma em cada ombro e outra na coxa esquerda. A coxa direita está com um ferimento. Quem tiver alguma informação pode falar com a família no telefone (28) 9 99075358 ou na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas no número (27) 31379065.

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