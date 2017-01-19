Homem desaparece em Vila Velha e família busca informações

Um jovem desapareceu no bairro Cobilândia, em Vila Velha, no dia 15 de janeiro e a família busca informações. Willian Candido de Souza, de 23 anos, fugiu de uma clínica, onde realizava tratamento psiquiátrico.

Willian vive em Iúna, região do Caparaó, mas estava internado no Hospital Antonio Bezerra de Farias, em Vila Velha. O irmão, Ciro Candido, conta que Willian ficou abalado após terminar um namoro. "Agora, ele toma remédios controlados. Após ter um surto, acabou fugindo da clínica", relata.

As buscas estão sendo realizadas em bairros da região e nas redes sociais. "Tenho muitos amigos em Vitória, que estão ajudando. Ele está perdido. Precisamos fazer algo", afirma o irmão.