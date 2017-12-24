Filha deixa carta e desaparece após ficar de castigo em Cariacica

Uma jovem desapareceu em Jardim América, Cariacica, na manhã deste sábado (23), após receber o castigo de ficar sem celular. Renata Zonta Quadros, de 19 anos, deixou uma carta com os dizeres "sou uma péssima filha" e saiu de casa sem que ninguém visse.

O pai, Renato Quadros, conta que a jovem desapareceu em questão de 40 minutos, enquanto ele saiu para ir à feira e o irmão para passear com a cadela da família. "Ela deixou o celular em casa, deixou a carta e levou uma mochila. Ela também pegou uma moto de um conhecido dela". De acordo com ele, Renata deve ter ficado irritada devido ao castigo.

A família entrou em contato com vários amigos da filha, mas ninguém tem informação. Desesperados, os familiares estão buscando em diferentes locais da Grande Vitória, entre eles a Rodoviária e até na praia. A divulgação do desaparecimento também está sendo feita nas redes sociais.