Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ajude

Faxineira desaparece após sair de casa no bairro Maria Ortiz em Vitória

A mulher afirmou que ia fazer um exame no Hospital Santa Casa de Misericórdia. No entanto, não havia nenhum procedimento marcado no local e ela não retornou para a residência
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

04 dez 2023 às 15:44

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 15:44

Vanilda de Araújo, de 55 anos, está desaparecida desde o dia 1° de dezembro
Vanilda de Araújo, de 55 anos, está desaparecida desde o dia 1° de dezembro Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Atualização

04/12/2023 - 8:44
Após a publicação da reportagem, na noite desta segunda-feira (4), a família informou que a mulher foi encontrada e passa bem. 
A faxineira Vanilda de Araújo, de 55 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (1) e os familiares pedem ajuda para encontrá-la. Segundo as informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a mulher saiu de casa, no bairro Maria Ortiz, em Vitória, por volta das 5h30, dizendo que iria ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município, para realizar um exame. Desde então, não voltou mais.
Em entrevista a reportagem de A Gazeta, uma sobrinha de Vanilda, Thaynara Martins, contou que a tia saiu de casa de tênis, legging, mochila nas costas e pegou um ônibus da linha 122, que faz o trajeto do ponto final do bairro Maria Ortiz até a Rodoviária de Vitória, pela Avenida Vitória. “Ela disse que iria até o hospital para fazer um exame de sangue, no entanto, nós verificamos com o hospital e ela não tinha nenhum exame marcado”
Além disso, a sobrinha afirmou que Vanilda estava enfrentando um quadro depressivo e já havia sido internada 3 vezes. “Ela era faxineira em uma casa há mais de 30 anos. Porém, foi mandada embora e não lidou muito bem com isso. Passou a descontar na bebida. Ela já teve alguns episódios de queda e ferimentos na cabeça, que resultaram em sangramentos e internações”. 
Para ajudar na identificação da desaparecida, a familiar ressaltou que Vanilda tem uma coroa tatuada no ombro do lado direito, uma flor na panturrilha direita e uma estrela na nuca. 

Veja Também

Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecido em Vitória

Brasileiro que estava desaparecido na Suíça é encontrado, diz família

Imagens de drone ajudaram a encontrar corpo de dentista desaparecido no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos maria ortiz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados