Faxineira desaparece após sair de casa no bairro Maria Ortiz em Vitória

Vanilda de Araújo, de 55 anos, está desaparecida desde o dia 1° de dezembro Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Atualização Após a publicação da reportagem, na noite desta segunda-feira (4), a família informou que a mulher foi encontrada e passa bem.

A faxineira Vanilda de Araújo, de 55 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (1) e os familiares pedem ajuda para encontrá-la. Segundo as informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a mulher saiu de casa, no bairro Maria Ortiz, em Vitória, por volta das 5h30, dizendo que iria ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município, para realizar um exame. Desde então, não voltou mais.

Em entrevista a reportagem de A Gazeta, uma sobrinha de Vanilda, Thaynara Martins, contou que a tia saiu de casa de tênis, legging, mochila nas costas e pegou um ônibus da linha 122, que faz o trajeto do ponto final do bairro Maria Ortiz até a Rodoviária de Vitória, pela Avenida Vitória. “Ela disse que iria até o hospital para fazer um exame de sangue, no entanto, nós verificamos com o hospital e ela não tinha nenhum exame marcado”

Além disso, a sobrinha afirmou que Vanilda estava enfrentando um quadro depressivo e já havia sido internada 3 vezes. “Ela era faxineira em uma casa há mais de 30 anos. Porém, foi mandada embora e não lidou muito bem com isso. Passou a descontar na bebida. Ela já teve alguns episódios de queda e ferimentos na cabeça, que resultaram em sangramentos e internações”.