Família pede ajuda para encontrar sapateiro desaparecido no ES

Publicado em 16 de maio de 2019 às 20:53
- Atualizado há 6 anos
O sapateiro Sebastião Ferreira Guimarães, de 56 anos, desapareceu após passar por uma audiência de custódia e ser liberado do Centro de Triagem de Viana, no último dia 5 de maio. Ele havia sido detido após se envolver em uma confusão em Santa Cecília, Cariacica.
De acordo com a irmã dele, Eva Ferreira Guimarães, Sebastião é alcoólatra e toma remédios controlados para o transtorno de hiperatividade e depressão. Ela acredita que ele teve um surto, e por isso fugiu.
A família recebeu informações de que o homem foi visto em Domingos Martins, no dia 7 de maio.
Caso tenha alguma informação que ajude a encontrá-lo, ligue para (27) 99793-3042 ou (27) 99945-4505.
