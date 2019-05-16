Ajude!

Família pede ajuda para encontrar sapateiro desaparecido no ES

Sebastião Ferreira Guimarães, de 56 anos, havia sido preso após se envolver em um confusão por supostamente assediar uma mulher no bairro Santa Cecília, em Cariacica

Publicado em 16 de maio de 2019 às 20:53 - Atualizado há 6 anos

Sebastião Ferreira Guimarães, de 56 anos, desapareceu em Viana Crédito: Arquivo pessoal

O sapateiro Sebastião Ferreira Guimarães, de 56 anos, desapareceu após passar por uma audiência de custódia e ser liberado do Centro de Triagem de Viana, no último dia 5 de maio. Ele havia sido detido após se envolver em uma confusão em Santa Cecília, Cariacica.

De acordo com a irmã dele, Eva Ferreira Guimarães, Sebastião é alcoólatra e toma remédios controlados para o transtorno de hiperatividade e depressão. Ela acredita que ele teve um surto, e por isso fugiu.

A família recebeu informações de que o homem foi visto em Domingos Martins, no dia 7 de maio.

Caso tenha alguma informação que ajude a encontrá-lo, ligue para (27) 99793-3042 ou (27) 99945-4505.





