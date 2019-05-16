Home
>
Desaparecidos
>
Família pede ajuda para encontrar sapateiro desaparecido no ES

Família pede ajuda para encontrar sapateiro desaparecido no ES

Sebastião Ferreira Guimarães, de 56 anos, havia sido preso após se envolver em um confusão por supostamente assediar uma mulher no bairro Santa Cecília, em Cariacica

Gazeta Online

Publicado em 16 de maio de 2019 às 20:53

 - Atualizado há 6 anos

Sebastião Ferreira Guimarães, de 56 anos, desapareceu em Viana Crédito: Arquivo pessoal

O sapateiro Sebastião Ferreira Guimarães, de 56 anos, desapareceu após passar por uma audiência de custódia e ser liberado do Centro de Triagem de Viana, no último dia 5 de maio. Ele havia sido detido após se envolver em uma confusão em Santa Cecília, Cariacica.

Recomendado para você

Robson Carvalho Verdan, de 69 anos, saiu de casa na última quinta-feira (4) e não retornou; corpo foi encontrado em Itapemirim

Idoso que sumiu em Cachoeiro é encontrado morto em rio

Robson Carvalho Verdan, de 69 anos, saiu de casa, no bairro Amaral, na manhã de quinta-feira (4) e não retornou

Familiares procuram por padeiro aposentado que desapareceu em Cachoeiro

Segundo a polícia, Vitória Espindola de Souza desapareceu, provavelmente, no dia 19 de setembro, em Vitória, e desde então não foi mais vista

Polícia pede ajuda para encontrar engenheira do MS que sumiu em morro no ES

De acordo com a irmã dele, Eva Ferreira Guimarães, Sebastião é alcoólatra e toma remédios controlados para o transtorno de hiperatividade e depressão. Ela acredita que ele teve um surto, e por isso fugiu.

A família recebeu informações de que o homem foi visto em Domingos Martins, no dia 7 de maio.

> Cuidadora de idosos procura por irmã que não vê há 40 anos

Caso tenha alguma informação que ajude a encontrá-lo, ligue para (27) 99793-3042 ou (27) 99945-4505.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

desaparecidos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais