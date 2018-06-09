Estudante desaparece em Vitória e família pede ajuda para encontrá-lo

O estudante Willian Metzker Soares, de 30 anos, desapareceu após sair de casa nesta terça-feira (5) em Jardim da Penha, Vitória. Segundo o tio, Helder Gonçalves Metzker, o homem faz tratamento psicológico e toma remédios controlados. Willian foi visto pela última vez pilotando uma moto na Avenida Norte Sul, em Vitória, e trajava calça jeans, tênis, camisa cinza e moletom claro.
Helder conta ainda que o sobrinho tem pele branca, cabelos castanhos escuros, olhos claros, mede aproximadamente 1.80 metros e tem duas tatuagens no corpo: um tribal no tornozelo esquerdo e um sol preto do lado direito do peito.
Caso tenha alguma informação para ajudar a família, ligue para (27) 99912-5150.