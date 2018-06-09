Estudante desaparece em Vitória e família pede ajuda para encontrá-lo

O estudante Willian Metzker Soares, de 30 anos, desapareceu após sair de casa nesta terça-feira (5) em Jardim da Penha, Vitória. Segundo o tio, Helder Gonçalves Metzker, o homem faz tratamento psicológico e toma remédios controlados. Willian foi visto pela última vez pilotando uma moto na Avenida Norte Sul, em Vitória, e trajava calça jeans, tênis, camisa cinza e moletom claro.