Estudante desaparece após sair de escola em Vitória

Miguel Rodrigues Felix Viana é estudante do colégio Agostiniano, no centro de Vitória Crédito: Arquivo pessoal

Atualizada no dia 23 de maio, às 21h57.

MIGUEL FOI ENCONTRADO

Um estudante de 13 anos, aluno do sétimo ano no colégio Agostiniano, no Centro de Vitória, é considerado desaparecido desde pela família desde que a aula desta quarta-feira (23) se encerrou por volta das 12h e ele deixou a unidade de ensino.

Miguel Rodrigues Felix Vianna não chegou à casa do tio dele, onde mora, como fazia todos os dias quando saía da escola. Segundo o empresário Gustavo Rodrigues, tio que toma conta do estudante, ele não tem celular e não fez contato comunicando onde poderia estar desde que saiu do colégio. As câmeras de monitoramento do Agostiniano mostraram o adolescente saindo da instituição no início da tarde desta quarta-feira.

"Já conversei com os amigos dele, fui na escola e fiz um boletim de ocorrência. Ninguém sabe do meu sobrinho. E nossa casa fica a cinco minutos da escola. Nas imagens das câmeras da escola é possível ver ele saindo de lá, por volta das 12h. Ele estava sozinho. Desconfio que ele possa estar querendo fugir porque a direção do colégio chamou a atenção dele por conta de comportamento, mas não sei o que pensar", disse.