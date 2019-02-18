Estudante desaparece a caminho de escola em Vila Velha

Publicado em 18 de fevereiro de 2019 às 19:03
ATUALIZAÇÃO
A adolescente foi encontrada na Serra, pelos familiares, na noite desta segunda-feira (18). Segundo a mãe, ela passa bem.
A estudante Samyra Oliveira Pinheiro Braga, de 16 anos, desapareceu após sair de casa para ir à Escola Desembargador Ferreira Coelho, no bairro Glória, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (15). No momento do sumiço, ela vestia o uniforme, calça jeans e sandália.
A faxineira e mãe de Samyra, Eliane Carlo Oliveira, de 35 anos, relata que percebeu o sumiço da filha quando ela não chegou em casa no horário de costume. Posteriormente, ligou para a instituição e soube, pelo porteiro, que a adolescente não compareceu a aula e foi vista pela última vez na entrada da escola.
"Liguei para a escola e o porteiro disse que viu Samyra na entrada, mas que ela não chegou a assistir às aulas", conta.
Eliane afirma ainda que Samyra é tranquila e não vê motivações para o desaparecimento.
Caso tenha alguma informação que ajude a família a encontrar Samyra, ligue para os telefones (27) 99282-5287, (27) 99893-4807 ou 181.
