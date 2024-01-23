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Angústia

Em viagem ao ES, mulher desce de ônibus antes do destino e desaparece

Ela teria saído da Bahia com destino ao Espírito Santo para iniciar um tratamento médico; mulher foi localizada na tarde desta terça (23), após dois dias desaparecida
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

23 jan 2024 às 16:46

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 16:46

Atualização

23/01/2024 - 9:27
Após a publicação desta reportagem, familiares entraram em contato com A Gazeta para informar que a mulher foi encontrada nesta terça-feira (23). Ela passa bem, e está internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra. Outros detalhes não foram repassados. O texto foi atualizado com as informações.
Uma mulher de 39 anos estava desaparecida desde o último domingo (21). Ela teria saído da Bahia com destino ao Espírito Santo para iniciar um tratamento médico. A última parada seria na Rodoviária de Vitória, no entanto, segundo testemunhas, ela saltou na região de Serra Sede e não foi mais vista. Parentes informaram que ela foi localizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, nesta terça (23), e passa bem. Outros detalhes não foram repassados.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a mulher estava sob efeito de medicamentos e informou ao motorista do ônibus que, devido à demora da viagem, ela estava se sentindo mal. Por isso, decidiu saltar antes. 

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