Documentos de homem desaparecido na BA são encontrados no ES

José Nildo Damasceno, de 44 anos, é morador de Itabuna, no interior da Bahia; família pede ajuda também dos capixabas

Publicado em 3 de abril de 2019 às 17:27 - Atualizado há 6 anos

José Nildo Damasceno, de 44 anos, desapareceu após sair de casa, no interior da Bahia Crédito: Arquivo Pessoal

José Nildo Damasceno, de 44 anos, conhecido como Tato, está desaparecido desde o ultimo domingo (31), quando saiu de casa por volta das 12h. Ele é morador de Itabuna, no interior da Bahia, e foi visto pela última vez na segunda-feira (1), em Vitória, no Espírito Santo. Documentos dele foram encontrados na rodoviária da cidade.

A família ressalta que o homem está passando por alguns problemas psicológicos e sofre de depressão, fazendo uso de medicamentos para tratamento, mas não tem a prática de sair sem avisar. Tato saiu de casa levando apenas uma quantia de R$ 400 e documentos (que foram encontrados no setor de achados e perdidos). O sumiço inexplicado tem causado desespero nos familiares e amigos.

Caso tenha informações que ajudem a família de Tato, entre em contato com a polícia, através dos números 190 ou 197. A família também disponibiliza números para informações: (073) 98854-0772 e (073) 98105-3683.

