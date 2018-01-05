Cadê o Sol? Guarapari amanhece tomada por forte neblina

Famosa por ser o maior point do verão no Espírito Santo, quando se fala de Guarapari nesta época do ano, a primeira imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas é praia lotada e Sol forte. Mas nesta sexta-feira (5) a cidade saúde acordou de forma diferente: encoberta por uma intensa neblina.

Assim como aconteceu na quinta-feira à tarde, em Vitória e Vila Velha, um nevoeiro tomou conta da cidade. Ontem, o fenômeno que atingiu a capital e a cidade canela-verde foi explicado pelo Climatempo como uma formação de "cortina de vapor" que surge devido ao excesso de umidade no ar.