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Mudanças climáticas

Cadê o Sol? Guarapari amanhece tomada por forte neblina

Point mais famosos do Espírito Santo no verão, Guarapari acordou sob forte neblina nesta sexta-feira (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 11:55

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 11:55

Famosa por ser o maior point do verão no Espírito Santo, quando se fala de Guarapari nesta época do ano, a primeira imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas é praia lotada e Sol forte. Mas nesta sexta-feira (5) a cidade saúde acordou de forma diferente: encoberta por uma intensa neblina.
Assim como aconteceu na quinta-feira à tarde, em Vitória e Vila Velha, um nevoeiro tomou conta da cidade. Ontem, o fenômeno que atingiu a capital e a cidade canela-verde foi explicado pelo Climatempo como uma formação de "cortina de vapor" que surge devido ao excesso de umidade no ar. 
Veja também as fotos de Vitória e Vila Velha na tarde desta quinta-feira (4):

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