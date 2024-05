Você tem uma história comovente de amor materno? Conte para a gente

Preencha o formulário que está nesta matéria e sua experiência com a maternidade poderá ser contada em uma reportagem de A Gazeta; participe

Mãe biológica, mãe por adoção, avós que são mães. Ou, simplesmente, mãe. A maternidade é uma opção para muitas mulheres e, no segundo domingo do mês de maio, o dia é dedicado a elas. Para marcar essa data, a ser celebrada no próximo dia 12 neste ano, A Gazeta vai reunir depoimentos que retratem essa relação de mães e filhos.