Vitória vai ganhar Museu do Café com direito a degustação

Espaço no bairro Horto vai apresentar a história do grão, desde a chegada ao país até o protagonismo na economia do Espírito Santo

João Pimassoni Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 19:03

Museu do Café está instalado na sede da Café Caramello, fábrica capixaba de cremes de café Crédito: Café Caramello/ Divulgação

O Espírito Santo é um dos maiores produtores de café do país e conta com amantes apaixonados pela bebida, mas até recentemete não havia um espaço dedicado a contar a história do grão no Brasil e no Estado. A história começa a mudar com a ianuguração do primeiro Museu do Café Capixaba, nesta quinta-feira (13), no bairro Horto, em Vitória.

Além de informações sobre o café, o visitante também vai poder degustar a bebida no novo espaço, instalado dentro da sede da Café Caramello, empresa capixaba de cremes de café. O museu foi criado pela CEO da marca, Cristina Pascoli, a partir de um projeto de pesquisa e curadoria que reúne documentos, fotos, objetos históricos e pinturas nas paredes da própria fábrica.

No museu, o público vai conhecer um pouco mais obre a chegada do grão ao Brasil, detalhes sobre a importância do seu cultivo para a economia capixaba — recentemente angariando diversos troféus no concurso Coffee of the Year — e curiosidades sobre espécies e tipos de torra.

Vitória ganha Museu do Café com visita guiada e degustação Crédito: Foto/Divulgação

De acordo com Cristina, a ideia surgiu ao perceber que Vitória não tinha um espaço dedicado ao café, produto que faz parte da identidade do Estado. O local também apresenta a evolução da fábrica Café Caramello, fundada em 2012, mostrando as inovações que levaram a marca à expansão internacional e à consolidação dos cremes de café, hoje vendidos para preparo doméstico.

As visitas guiadas precisam ser agendadas previamente. O ingresso custa R$ 15 por pessoa, e o museu funcionará às quintas, sextas e sábados, das 9h30 às 15h.

O espaço estará aberto ao público até 16 de dezembro de 2025, quando fará uma pausa para férias coletivas. As atividades serão retomadas em 8 de janeiro de 2026. As primeiras inscrições para agendamento já estão sendo feitas.

Serviço:

Endereço: Avenida Vitória, 2.903, bairro Horto, Vitória

Funcionamento: quintas, sextas e sábados, das 9h30 às 15h

Ingresso: R$ 15

Agendamento: pelo telefone (27) 99702-4592 ou pelo Instagram @museudocafecapixaba

*Este conteúdo foi produzido por João Pimassoni, aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Gisele Arantes.



