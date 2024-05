Vitória vai ganhar mirante com vista para o Convento da Penha; veja localização

Lançamento do edital da obra será realizado nas próximas semanas, processo necessário para a seleção da empresa

A Prefeitura de Vitória promete um novo mirante na cidade. Ainda não há sinais de obras, mas a administração municipal cumpre os protocolos para contratar a empresa que será responsável pela construção do mirante no bairro Santos Dumont, em Vitória. Conforme apuração de A Gazeta, o lançamento do edital da obra será realizado nas próximas semanas, processo necessário para a seleção da empresa. Não há um prazo para a construção do mirante.