Vitória terá 100 consultas oftalmológicas de graça por dia na Santa Casa

Coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (10) na Prefeitura de Vitória Crédito: Vinicius Zagoto

Segundo a prefeitura, no começo da gestão atual, haviam 15 mil pacientes na fila à espera de consultas e exames. Posteriormente, o número caiu para 10 mil.

O edital divulgado pela Prefeitura de Vitória para a contratação dos serviços ocorreu pela modalidade de chamamento público, e a Santa Casa de Vitória foi a vencedora. Por meio da contratação pela administração municipal, serão ofertados na unidade 174.900 exames e 20,4 mil consultas – sendo 100 consultas por dia, de segunda a sexta-feira. O contrato é válido até novembro deste ano.

COMO FAZER