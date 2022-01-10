Vitória terá 100 consultas oftalmológicas de graça por dia na Santa Casa

A Prefeitura de Vitória vai ofertar exames e 100 consultas oftalmológicas por dia na Santa Casa de Vitória. Ao todo, como antecipou o colunista Leonel Ximenes, serão 195 mil procedimentos. A novidade foi divulgada pela administração municipal em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (10). Confira os detalhes abaixo e saiba como ser contemplado.
Segundo a prefeitura, no começo da gestão atual, haviam 15 mil pacientes na fila à espera de consultas e exames. Posteriormente, o número caiu para 10 mil.
O edital divulgado pela Prefeitura de Vitória para a contratação dos serviços ocorreu pela modalidade de chamamento público, e a Santa Casa de Vitória foi a vencedora. Por meio da contratação pela administração municipal, serão ofertados na unidade 174.900 exames e 20,4 mil consultas – sendo 100 consultas por dia, de segunda a sexta-feira. O contrato é válido até novembro deste ano.
COMO FAZER
A pessoa que estiver com algum problema oftalmológico deve procurar, primeiramente, a Unidade de Saúde da Capital em que esteja cadastrada. A partir daí, o paciente será atendido na atenção básica ou vai ser encaminhado para a regulação, tendo a consulta marcada na Santa Casa de Vitória.