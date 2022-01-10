Vitória vai oferecer quase 200 mil consultas e exames oftalmológicos

A partir desta terça-feira (11), a Prefeitura de Vitória
começa a ofertar consultas e exames de oftalmologia. Serão oferecidas 20.400 consultas e 174.900 exames por ano. Hoje, a Capital tem 10 mil solicitações para procedimentos oftalmológicos. Há um ano, segundo a PMV, essa fila era de 15 mil pessoas.
Entre os exames oferecidos estão biometria, curva diária de pressão ocular, mapeamento de retina, paquimetria ultrassônica, retinografia colorida binocular e ultrassonografia do globo ocular.
As consultas e os exames serão realizados na Santa Casa de Misericórdia de Vitória e, para ser atendido, o morador da Capital deve passar por consulta médica numa unidade de saúde. Havendo necessidade, o médico fará o encaminhamento para a consulta ou exame oftalmológico.
Os prestadores de serviços em consultas e os exames médicos especializados foram contratados por edital pela PMV, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS
).