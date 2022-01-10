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Leonel Ximenes

Vitória vai oferecer quase 200 mil consultas e exames oftalmológicos

PMV promete  zerar a fila de espera para a realização dos procedimentos médicos especializados

Públicado em 

10 jan 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

As consultas e os exames serão realizados na Santa Casa de Vitória
As consultas e os exames serão realizados na Santa Casa de Vitória Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A partir desta terça-feira (11), a Prefeitura de Vitória começa a ofertar consultas e exames de oftalmologia. Serão oferecidas 20.400 consultas e 174.900 exames por ano. Hoje, a Capital tem 10 mil solicitações para procedimentos oftalmológicos. Há um ano, segundo a PMV, essa fila era de 15 mil pessoas.
Entre os exames oferecidos estão biometria, curva diária de pressão ocular, mapeamento de retina, paquimetria ultrassônica, retinografia colorida binocular e ultrassonografia do globo ocular.

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As consultas e os exames serão realizados na Santa Casa de Misericórdia de Vitória e, para ser atendido, o morador da Capital deve passar por consulta médica numa unidade de saúde. Havendo necessidade, o médico fará o encaminhamento para a consulta ou exame oftalmológico.

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Os prestadores de serviços em consultas e os exames médicos especializados foram contratados por edital pela PMV, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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