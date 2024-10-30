Vitória já tem 11 pessoas desalojadas devido às chuvas

Parte de casa desabou em Santa Clara, próximo ao Centro de Vitória Crédito: Fabrício Christ

Vitória já tem 11 pessoas desalojadas em decorrência das chuvas que atingem a Capital capixaba desde o início da semana. A informação consta no Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual divulgado na tarde desta quarta-feira (30).

Entre a madrugada e a manhã desta quarta, parte de uma casa desabou no bairro Santa Clara , próximo ao Centro de Vitória. O imóvel pertence a Luciano Pereira de Melo, de 50 anos, que mora no local há mais de três décadas e estava na cozinha quando ouviu o desmoronamento. Ele não se feriu, mas a residência foi interditada.

Já no Bairro do Cabral, também na região central da cidade, uma ocorrência de deslizamento e queda de bloco foi registrada. No bairro Consolação, o muro de uma residência desabou em meio às chuvas. Também foi registrado um pequeno deslizamento, mas nenhum imóvel foi atingido.

Vitória foi a sexta cidade com o maior volume de chuva nas últimas 24 horas. Foram 70,2 mm no período, de acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil Estadual.

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