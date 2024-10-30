Vitória já tem 11 pessoas desalojadas em decorrência das chuvas que atingem a Capital capixaba desde o início da semana. A informação consta no Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual divulgado na tarde desta quarta-feira (30).
Entre a madrugada e a manhã desta quarta, parte de uma casa desabou no bairro Santa Clara, próximo ao Centro de Vitória. O imóvel pertence a Luciano Pereira de Melo, de 50 anos, que mora no local há mais de três décadas e estava na cozinha quando ouviu o desmoronamento. Ele não se feriu, mas a residência foi interditada.
Já no Bairro do Cabral, também na região central da cidade, uma ocorrência de deslizamento e queda de bloco foi registrada. No bairro Consolação, o muro de uma residência desabou em meio às chuvas. Também foi registrado um pequeno deslizamento, mas nenhum imóvel foi atingido.
Vitória foi a sexta cidade com o maior volume de chuva nas últimas 24 horas. Foram 70,2 mm no período, de acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil Estadual.
Vitória já tem 11 pessoas desalojadas devido às chuvas
O município continua sob alerta de perigo potencial para acumulados de chuva, até a manhã de quinta-feira (31). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o período de vigência do aviso, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Outras 66 cidades capixabas têm risco semelhante.