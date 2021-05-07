Vitória abre mais 5.600 vagas para vacinação de pessoas com comorbidades

Pessoas com comorbidades com idade entre 50 e 59 anos, pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 50 a 59 anos e todas as gestantes e puérperas poderão agendar a vacina contra a Covid-19 a partir das 16 horas desta sexta-feira (7).
Na faixa etária entre 18 e 59 anos de idade, poderão ser vacinadas pessoas com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), com fibrose cística e pessoas com obesidade mórbida (IMC >40).
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) vai disponibilizar mais 5.600 vagas, que serão oferecidas por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.
Como comprovação para a vacinação, deverá ser apresentado laudo médico ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento, além do documento de identificação com foto.
A vacinação acontecerá neste sábado (8) e na segunda-feira (10) nos seguintes locais:
- Sábado (8): Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia), ginásio da Faculdade Salesiana e na Igreja Batista de Jardim da Penha, além das unidades de saúde dos bairros Ilha das Caieiras, Santo Antônio e Santa Martha.
- Segunda-feira (10): Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia), ginásio da Faculdade Salesiana e na Igreja Batista de Jardim da Penha.