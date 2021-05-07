Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Vitória abre mais 5.600 vagas para vacinação de pessoas com comorbidades

O agendamento será aberto  a partir das 16 horas desta sexta-feira (7). Confira quem vai poder se vacinar

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 12:31

Publicado em 

07 mai 2021 às 12:31
Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Data: 19/01/2021 - Vacinação contra a Covid-19 em Vitória  Crédito: Fernando Madeira
Pessoas com comorbidades com idade entre 50 e 59 anos, pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 50 a 59 anos e todas as gestantes e puérperas poderão agendar a vacina contra a Covid-19 a partir das 16 horas desta sexta-feira (7)
Na faixa etária entre 18 e 59 anos de idade, poderão ser vacinadas pessoas com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), com fibrose cística e pessoas com obesidade mórbida (IMC >40).
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) vai disponibilizar mais 5.600 vagas, que serão oferecidas por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.
Como comprovação para a vacinação, deverá ser apresentado laudo médico ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento, além do documento de identificação com foto.

Veja Também

Veja quais cidades do ES vão ampliar a vacinação para quem tem comorbidade

Entenda quais os tipos de hipertensão estão na lista de comorbidades

Confira um tira-dúvidas sobre vacinação para quem tem comorbidade

A vacinação acontecerá neste sábado (8) e na segunda-feira (10) nos seguintes locais: 
  • Sábado (8): Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia), ginásio da Faculdade Salesiana e na Igreja Batista de Jardim da Penha, além das unidades de saúde dos bairros Ilha das Caieiras, Santo Antônio e Santa Martha.
  • Segunda-feira (10): Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia), ginásio da Faculdade Salesiana e na Igreja Batista de Jardim da Penha.

Veja Também

Entidades médicas defendem volta às aulas presenciais no ES

Coronavac: com fila de 87 mil pessoas, ES vai receber somente 20 mil doses

Covid-19 no ES: vacinação reduz internações e mortes dos mais idosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Vacina Coronavírus no ES Covid-19 Campanha de vacinação Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados