Vitória abre mais 5.600 vagas para vacinação de pessoas com comorbidades

Data: 19/01/2021 - Vacinação contra a Covid-19 em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Pessoas com comorbidades com idade entre 50 e 59 anos, pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 50 a 59 anos e todas as gestantes e puérperas poderão agendar a vacina contra a Covid-19 a partir das 16 horas desta sexta-feira (7)

Na faixa etária entre 18 e 59 anos de idade, poderão ser vacinadas pessoas com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), com fibrose cística e pessoas com obesidade mórbida (IMC >40).

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) vai disponibilizar mais 5.600 vagas, que serão oferecidas por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.

Como comprovação para a vacinação, deverá ser apresentado laudo médico ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento, além do documento de identificação com foto.

A vacinação acontecerá neste sábado (8) e na segunda-feira (10) nos seguintes locais:

