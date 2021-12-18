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Batida em poste

Acidente na Fernando Ferrari: jovem vai para UTI e precisa de doações de sangue

Dayane dos Reis está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência com fraturas em duas vértebras; ela teve hemorragias e precisa de doações de sangue
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 dez 2021 às 19:59

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 19:59

Dayane dos Reis, ferida em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória
Dayane dos Reis, ferida em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, está na UTI do HEUE Crédito: Reprodução | Instagram @dayaneeller_
A jovem Dayane dos Reis, uma das vítimas que estavam no carro que bateu em um poste na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (17), teve hemorragias e precisará de doações de sangue. Ela foi transferida, neste sábado (18), para a UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, na Capital.
As informações sobre o estado de saúde dela são de amigos e familiares que compartilharam dados do boletim médico divulgado neste sábado, em busca de apoio a Dayane.  Na mensagem, eles informam ainda que ela teve fraturas em duas vértebras, exigindo mais atenção da equipe médica, pois poderiam causar lesões na medula, dependendo de como será a recuperação.
Para fazer a doação, segundo a mensagem compartilhada, basta procurar o hemocentro e indicar o nome da jovem como receptora do sangue. 
Acidente
Dois jovens morreram e quatro ficaram feridos em acidente na Fernando Ferrari Crédito: Redes sociais
Na manhã deste sábado, dois dos feridos já haviam deixado o HEUE, para onde foram socorridos. Ainda na sexta, Allon Souza recebeu alta dos médicos, pois teve ferimentos leves, conforme informado pelo pai dele à reportagem da TV Gazeta.
Já Marcelo Monteiro, deixou a unidade por volta das 6 horas deste sábado. Ele foi transferido para um hospital particular da capital, onde dará prosseguimento à recuperação. Segundo a família, o quadro dele é estável. Guilherme Guimarães também segue internado no HEUE.

ENTENDA O CASO

Um acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira (17) deixou dois mortos e quatro feridos na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do veículo, identificado como Diego Ferreira do Nascimento, 26 anos, conduzia um Chevrolet Meriva quando teria perdido o controle do carro após passar pela Ponte da Passagem, sentido Serra, e terminou colidindo com um poste. A namorada do jovem, Layla Costa, 19 anos, que estava ao lado dele, também morreu no acidente.
O corpo de Diego foi sepultado na manhã deste sábado. A família preferiu não conversar com a imprensa no local.
Diego Ferreira do Nascimento morreu em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória
Diego Ferreira do Nascimento morreu em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Reprodução | Rede social
Segundo o tenente Peçanha, do Corpo de Bombeiros, os seis ocupantes do veículo estavam sem o cinto de segurança. As outras quatro pessoas que sobreviveram estavam no banco traseiro, eram Dayane, Marcelo, Allon e Guilherme. O grupo voltava de uma boate na Reta da Penha, na qual comemoraram o aniversário de Allon.

Correção

19/12/2021 - 2:50
A versão anterior da reportagem informava que os amigos comemoraram o aniversário de Dayane antes da tragédia. No entanto, segundo familiares das vítimas, o grupo celebrava o aniversário de Allon, que sobreviveu ao acidente. O título e o texto foram corrigidos.

ACIDENTE NA FERNANDO FERRARI

Jovem que dirigia carro que bateu em poste é sepultado na Serra

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