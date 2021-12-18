Acidente na Fernando Ferrari: jovem vai para UTI e precisa de doações de sangue

Dayane dos Reis, ferida em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, está na UTI do HEUE Crédito: Reprodução | Instagram @dayaneeller_

As informações sobre o estado de saúde dela são de amigos e familiares que compartilharam dados do boletim médico divulgado neste sábado, em busca de apoio a Dayane. Na mensagem, eles informam ainda que ela teve fraturas em duas vértebras, exigindo mais atenção da equipe médica, pois poderiam causar lesões na medula, dependendo de como será a recuperação.

Para fazer a doação, segundo a mensagem compartilhada, basta procurar o hemocentro e indicar o nome da jovem como receptora do sangue.

Dois jovens morreram e quatro ficaram feridos em acidente na Fernando Ferrari Crédito: Redes sociais

Na manhã deste sábado, dois dos feridos já haviam deixado o HEUE, para onde foram socorridos. Ainda na sexta, Allon Souza recebeu alta dos médicos, pois teve ferimentos leves, conforme informado pelo pai dele à reportagem da TV Gazeta.

Já Marcelo Monteiro, deixou a unidade por volta das 6 horas deste sábado. Ele foi transferido para um hospital particular da capital, onde dará prosseguimento à recuperação. Segundo a família, o quadro dele é estável. Guilherme Guimarães também segue internado no HEUE.

ENTENDA O CASO

Um acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira (17) deixou dois mortos e quatro feridos na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do veículo, identificado como Diego Ferreira do Nascimento, 26 anos, conduzia um Chevrolet Meriva quando teria perdido o controle do carro após passar pela Ponte da Passagem, sentido Serra, e terminou colidindo com um poste. A namorada do jovem, Layla Costa, 19 anos, que estava ao lado dele, também morreu no acidente.

Diego Ferreira do Nascimento morreu em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Reprodução | Rede social

Segundo o tenente Peçanha, do Corpo de Bombeiros, os seis ocupantes do veículo estavam sem o cinto de segurança. As outras quatro pessoas que sobreviveram estavam no banco traseiro, eram Dayane, Marcelo, Allon e Guilherme. O grupo voltava de uma boate na Reta da Penha, na qual comemoraram o aniversário de Allon.