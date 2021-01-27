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Visitas guiadas na igreja do Rosário são retomadas em Vila Velha

O horário de visitação pública será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. No fim de semana, o horário ainda está sendo definido

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 12:48

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 jan 2021 às 12:48
A Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha de Vila Velha, foi reaberta ao público
A Igreja Nossa Senhora do Rosário volta a receber visitas guiadas. Onze servidores foram capacitados para recepcionar o público Crédito: Ricardo Medeiros
Visitas guiadas na igreja do Rosário são retomadas em Vila Velha
A Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada no Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, reabriu para visitação pública nesta quarta-feira (27), às 11h, conforme divulgou a coluna de Leonel Ximenes, em A Gazeta. Construída em 1535, a igreja é a mais antiga do Espírito Santo e uma das mais antigas do país.
O horário de visitação pública será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O horário de visitação no fim de semana ainda está sendo definido. É obrigatório o uso de máscara para entrar no local. 
De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha (PMVV), a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura realizou na última sexta-feira (22) capacitação de 11 servidores efetivos que atuarão no atendimento turístico na Igreja Nossa Senhora do Rosário.
Na dinâmica, foi reforçada a necessidade de repassar ao visitante acontecimentos históricos, personalidades, datas comemorativas e povos originários, entre tantos outros dados do berço da colonização espírito-santense.
De acordo com o subsecretário de Cultura do município e morador da Prainha, Manoel Goes, o serviço litúrgico da igreja não esteve suspenso. "O que tivemos hoje (27) foi uma cerimônia de retomada de atendimento monitorado para turistas e visitantes, de 9h às 17h. Este serviço estava suspenso desde 31 de dezembro do ano passado. Então a PMVV treinou e qualificou uma equipe de servidores que está fazendo esse acolhimento receptivo aos visitantes", iniciou.
De acordo com Goes, a igreja do Rosário é uma das três mais antigas do Brasil em termos de construção, e a primeira mais antiga em atividade litúrgica. "Todo o nosso treinamento com o pessoal foi baseado em apresentar o símbolo histórico, a arte contida na parte interior e a parte histórica que ela conta. Ela é a mãe das igrejas capixabas e a Nossa Senhora do Rosário é a padroeira de Vila Velha", finalizou.

Igreja do Rosário volta a receber visitas guiadas

HISTÓRIA

Mais conhecida como Igreja da Prainha, a matriz leva o título de Nossa Senhora do Rosário. Segundo relata o site da própria paróquia, ela pode ter sido construída por Vasco Fernandes Coutinho, logo após sua chegada, em 23 de maio de 1535. Se assim o foi, sem dúvida, é a mais antiga igreja do Espírito Santo.
Outra vertente histórica assegura que a igreja foi construída pelo dinâmico Padre Afonso Brás, em 1551, auxiliado pelo confrade irmão-leigo Simão Gonçalves, pelo próprio Vasco Fernandes Coutinho e pelos colonos recém-chegados. Desde o início existiu dentro dela a Irmandade da Misericórdia que, em 1605, foi transferida para Vitória.

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