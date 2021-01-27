A Igreja Nossa Senhora do Rosário volta a receber visitas guiadas. Onze servidores foram capacitados para recepcionar o público Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Visitas guiadas na igreja do Rosário são retomadas em Vila Velha

O horário de visitação pública será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O horário de visitação no fim de semana ainda está sendo definido. É obrigatório o uso de máscara para entrar no local.

De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha (PMVV), a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura realizou na última sexta-feira (22) capacitação de 11 servidores efetivos que atuarão no atendimento turístico na Igreja Nossa Senhora do Rosário.

Na dinâmica, foi reforçada a necessidade de repassar ao visitante acontecimentos históricos, personalidades, datas comemorativas e povos originários, entre tantos outros dados do berço da colonização espírito-santense.

De acordo com o subsecretário de Cultura do município e morador da Prainha, Manoel Goes, o serviço litúrgico da igreja não esteve suspenso. "O que tivemos hoje (27) foi uma cerimônia de retomada de atendimento monitorado para turistas e visitantes, de 9h às 17h. Este serviço estava suspenso desde 31 de dezembro do ano passado. Então a PMVV treinou e qualificou uma equipe de servidores que está fazendo esse acolhimento receptivo aos visitantes", iniciou.

De acordo com Goes, a igreja do Rosário é uma das três mais antigas do Brasil em termos de construção, e a primeira mais antiga em atividade litúrgica. "Todo o nosso treinamento com o pessoal foi baseado em apresentar o símbolo histórico, a arte contida na parte interior e a parte histórica que ela conta. Ela é a mãe das igrejas capixabas e a Nossa Senhora do Rosário é a padroeira de Vila Velha", finalizou.

Igreja do Rosário volta a receber visitas guiadas

HISTÓRIA

Mais conhecida como Igreja da Prainha, a matriz leva o título de Nossa Senhora do Rosário. Segundo relata o site da própria paróquia, ela pode ter sido construída por Vasco Fernandes Coutinho, logo após sua chegada, em 23 de maio de 1535. Se assim o foi, sem dúvida, é a mais antiga igreja do Espírito Santo.